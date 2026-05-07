7 de mayo de 2026 Inicio
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La Perla: identificaron los restos de otras 11 víctimas de la última dictadura militar

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó que lograron revelar la identidad de otras 11 personas detenidas desaparecidas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio situado en Córdoba.

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Las excavaciones en La Perla para encontrar y luego identificar los restos de personas detenidas desaparecidas en el centro clandestino de detención

Las excavaciones en La Perla para encontrar y luego identificar los restos de personas detenidas desaparecidas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio.

Tras las primeras 12 víctimas identificadas en marzo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró restituir la identidad de otras 11 personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, en Córdoba. El próximo martes se revelarán sus nombre en conferencia de prensa.

La muerte de Nora Dalmasso, sucedido hace casi 20 años, aun no fue esclarecido.
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Las excavaciones iniciaron en 2025 en el marco de la investigación que impulsa el Juzgado Federal N°3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja. La antropóloga Silvana Turner, que integra el EAAF hace 37 años, explicó a C5N en marzo que no trabajan sobre una fosa común, sino buscando "restos humanos dispersos y desarticulados".

"Este hallazgo coincide con versiones previas que señalaban que los lugares de enterramiento en La Perla habrían sido posteriormente removidos con la intención de ocultar esos entierros", había detallado la especialista. Actualmente, la zona de los hallazgos se identifica como Loma del Torito, en campos de la Guarnición Militar de La Calera.

La filial en Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo celebró las 11 restituciones de identidad nuevas y remarcó: "Cada hallazgo es un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia". El juez Vaca Narvaja es el responsable de notificar a las familias de las víctimas identificadas sobre el hallazgo y ponerle fin a la incertidumbre que se extendió casi medio siglo.

Abuelas de Plaza de Mayo Córodba
Filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo.

Filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo.

Qué fue La Perla, el centro clandestino de detención en el que continúan buscando desaparecidos

La Perla fue un centro clandestino de detención tortura y exterminio (CCDTyE) que funcionó entre 1976 y 1978 como parte de la red represiva bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. También fue llamada por los represores "la universidad".

La red articulaba La Perla con Campo de la Ribera, el D2, dependencias policiales, militares, penitenciarias y de gobierno tanto de la provincia de Córdoba como de otras provincias que eran parte de la denominada zona 3, una de las cinco zonas en las que los represores habían dividido el país.

El III Cuerpo de Ejército instituyó la represión en la región, ejerciendo el control sobre 10 provincias. El epicentro funcionaba en el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren que concentraba toda la información, la inteligencia y coordinaba las acciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Embed - “Centros clandestinos de detención" - Episodio 3 - La Perla

El ex director del espacio para la memoria La Perla Emiliano Fessia había afirmado en 2020 que "el 90%" de las personas detenidas desaparecidas en este CCDTyE continuaba "en calidad de detenido desaparecido".

"Primero eran depositados en cinco habitaciones, que los militares llamaban 'las oficinas', donde les cambiaban el nombre y les ponían un número en este proceso de deshumanización y ruptura y destrucción de su identidad. Hasta que venía la orden de los altos mandos para 'trasladarlos', el eufemismo que usaban para fusilarlos o desaparecerlos en la gran mayoría de los casos", había detallado Fessia sobre el terrorismo que ejerció el Estado durante la última dictadura en ese centro.

En 2016, tras tres años y ocho meses del inicio de la mega causa La Perla-La Ribera, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba condenó a "prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua" a 38 represores y absolvió a cinco por los crímenes de lesa humanidad contra 711 personas cometidos en La Perla y en Campo Rivera, principalmente.

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La sobreviviente Teresa Meschiatti, quien declaró en el juicio con 64 años sobre su detención, afirmó que vio a Menéndez en el CCDTyE "dos veces" y resaltó que "todo el mundo pasó por La Perla. Militantes del PRT, ERP, Montoneros, Partido Comunista, OCPO, PCML, obreros, sindicalistas y también gente que no tenía ninguna militancia".

Meschiatti explicó que los detenidos ilegales eran divididos en tres categorías: los "blancos", considerados recuperables (muy pocos); los "grises", en proceso de recuperación; y los "negros" considerados irrecuperables. Ella perteneció a esta última categoría hasta septiembre de 1977, cuando pasó a ser "blanca". El 28 de diciembre de 1978, fue liberada pero "visitada" en cualquier momento en el domicilio de sus padres en Cosquín.

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