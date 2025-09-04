4 de septiembre de 2025 Inicio
Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

Con 2.789 metros sobre el nivel del mar, este destino es un clásico para los fanáticos del trekking y la aventura.

Para muchos

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

El Cerro Champaquí, con sus 2.789 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de Córdoba y una de las paradas obligadas para quienes aman la montaña. Le dicen el “techo de la provincia” y no es solo por su altura, sino porque desde arriba se despliega un paisaje que mezcla sierras, valles y lagunas que parecen sacadas de una postal.

El Salto Rosa Mística: una cascada agreste y sin intervenciones turísticas que permanece fuera del radar de la mayoría.
Turismo en Argentina: el imponente salto de agua que casi nadie conoce

Subir al Champaquí no es una caminata cualquiera. Según la ruta que se elija, el ascenso puede durar unas horas o transformarse en una travesía de tres días. Hay quienes prefieren hacerlo con guías y refugios, y quienes se animan a la aventura con mochila al hombro y carpa. Lo cierto es que la experiencia exige preparación física y respeto por la montaña, porque el clima arriba puede cambiar de golpe y complicar hasta al más experimentado.

Dónde queda el Cerro Champaquí

Está en el sector occidental de las Sierras Grandes, entre el Valle de Calamuchita y el de Traslasierra. Desde Villa Alpina (a 38 km de Villa General Belgrano) parte el acceso más tradicional para iniciar el ascenso. Otra opción muy buscada es llegar desde Villa Yacanto, donde se puede avanzar en vehículo hasta el Cerro Linderos y completar a pie el último tramo hasta la cumbre.

Del lado de Traslasierra también existen caminos exigentes, como el que arranca en la estancia La Constancia, cerca de San Javier, o el que parte desde Los Molles, con desniveles que ponen a prueba la resistencia de cualquiera.

Qué puedo hacer en el Cerro Champaquí

El plan estrella es el trekking hasta la cumbre. La travesía clásica desde Villa Alpina dura tres días: primero se camina hasta el río Tabaquillo, donde se acampa o se duerme en refugios; al día siguiente se llega a la cima y luego se regresa al campamento; el último día es para emprender la vuelta.

También están las opciones más cortas: desde Villa Yacanto al Linderos, el ascenso se completa en menos de una hora a pie. En cualquiera de los senderos, los viajeros se cruzan con paisajes únicos: bosques serranos, arroyos que invitan a mojarse las zapatillas y miradores naturales donde siempre conviene parar a respirar y sacar fotos.

El Champaquí se puede subir de manera autónoma, llevando carpa y equipo de cocina, o contratando guías habilitados que organizan todo el recorrido. La mejor temporada va de octubre a abril, cuando el clima acompaña y los días son más largos. En invierno puede nevar y la laguna cercana a la cima permanece congelada por semanas.

Cómo llegar al Cerro Champaquí

Desde Córdoba capital, Villa Alpina está a unos 125 km y Villa Yacanto a 123 km. En auto se accede por rutas provinciales y también hay colectivos que llegan hasta Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, desde donde parten excursiones organizadas.

Si la idea es encarar el ascenso desde Traslasierra, se llega por la RP 14 hasta San Javier o Los Molles, ambos a menos de una hora de Mina Clavero. En cualquiera de los casos, conviene chequear el estado de los caminos, porque algunos solo permiten el paso de vehículos altos o directamente 4x4.

