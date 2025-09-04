Viajar a Córdoba: este es el cerro más alto de la provincia y es hermoso

Con 2.789 metros sobre el nivel del mar, este destino es un clásico para los fanáticos del trekking y la aventura.

Para muchos, llegar a la cima del Champaquí es tachar un pendiente de la lista viajera; para otros, es apenas el comienzo de un amor con las Sierras Grandes.

El Cerro Champaquí , con sus 2.789 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de Córdoba y una de las paradas obligadas para quienes aman la montaña. Le dicen el “techo de la provincia” y no es solo por su altura, sino porque desde arriba se despliega un paisaje que mezcla sierras, valles y lagunas que parecen sacadas de una postal.

Subir al Champaquí no es una caminata cualquiera. Según la ruta que se elija, el ascenso puede durar unas horas o transformarse en una travesía de tres días. Hay quienes prefieren hacerlo con guías y refugios, y quienes se animan a la aventura con mochila al hombro y carpa. Lo cierto es que la experiencia exige preparación física y respeto por la montaña , porque el clima arriba puede cambiar de golpe y complicar hasta al más experimentado.

Está en el sector occidental de las Sierras Grandes , entre el Valle de Calamuchita y el de Traslasierra. Desde Villa Alpina (a 38 km de Villa General Belgrano) parte el acceso más tradicional para iniciar el ascenso. Otra opción muy buscada es llegar desde Villa Yacanto , donde se puede avanzar en vehículo hasta el Cerro Linderos y completar a pie el último tramo hasta la cumbre.

Del lado de Traslasierra también existen caminos exigentes, como el que arranca en la estancia La Constancia, cerca de San Javier, o el que parte desde Los Molles, con desniveles que ponen a prueba la resistencia de cualquiera.

El plan estrella es el trekking hasta la cumbre . La travesía clásica desde Villa Alpina dura tres días: primero se camina hasta el río Tabaquillo, donde se acampa o se duerme en refugios; al día siguiente se llega a la cima y luego se regresa al campamento; el último día es para emprender la vuelta.

También están las opciones más cortas: desde Villa Yacanto al Linderos, el ascenso se completa en menos de una hora a pie. En cualquiera de los senderos, los viajeros se cruzan con paisajes únicos: bosques serranos, arroyos que invitan a mojarse las zapatillas y miradores naturales donde siempre conviene parar a respirar y sacar fotos.

El Champaquí se puede subir de manera autónoma, llevando carpa y equipo de cocina, o contratando guías habilitados que organizan todo el recorrido. La mejor temporada va de octubre a abril, cuando el clima acompaña y los días son más largos. En invierno puede nevar y la laguna cercana a la cima permanece congelada por semanas.

Cómo llegar al Cerro Champaquí

Desde Córdoba capital, Villa Alpina está a unos 125 km y Villa Yacanto a 123 km. En auto se accede por rutas provinciales y también hay colectivos que llegan hasta Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, desde donde parten excursiones organizadas.

Si la idea es encarar el ascenso desde Traslasierra, se llega por la RP 14 hasta San Javier o Los Molles, ambos a menos de una hora de Mina Clavero. En cualquiera de los casos, conviene chequear el estado de los caminos, porque algunos solo permiten el paso de vehículos altos o directamente 4x4.