12 de abril de 2026 Inicio
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Turismo en Salta: el pueblo con muchísimos colores, con pocos habitantes y una experiencia única

Tras el declive que golpeó al lugar por la ausencia del ferrocarril, Alemanía se levantó a partir de un grupo de familias, quienes convirtieron la localidad en un verdadero destino turístico.

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La localidad de Salta olvidada que es un paraíso natural para visitar. 

La localidad de Salta olvidada que es un paraíso natural para visitar. 

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  • Alemanía es un pequeño pueblo con pocos habitantes que conserva huellas de su pasado ferroviario.
  • La localidad se destaca por sus paisajes, una cascada poco conocida y un entorno natural que atrae a viajeros.
  • El lugar está ubicado a pocos kilómetros de destinos turísticos como Cafayate.
  • El acceso se realiza por la Ruta Nacional 68, en un recorrido que conecta distintos puntos del sur salteño.

En la provincia de Salta existen destinos que se mantienen al margen de los circuitos tradicionales y que, sin embargo, ofrecen experiencias que combinan historia y naturaleza. Uno de esos casos es Alemanía, una localidad del departamento de Guachipas que, tras la desaparición del tren en la década de 1970, quedó reducida a un grupo de familias que sostienen la vida del lugar.

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En su momento de mayor actividad, el pueblo llegó a contar con cerca de 200 habitantes, impulsado por el paso del ferrocarril. Con el cierre de ese servicio, la dinámica local cambió y hoy apenas una decena de familias mantiene en pie la identidad de la zona, que se apoya en el turismo ocasional y en la preservación de sus espacios históricos.

Alemanía

Qué se puede hacer en Alemanía

El recorrido por el pueblo incluye la antigua estación ferroviaria, que fue reacondicionada y hoy funciona como espacio para una feria de artesanías. Allí se pueden encontrar productos regionales y conocer parte de la historia local vinculada al tren. Otro punto de interés es el puente ferroviario, que conserva su estructura original y permite dimensionar la importancia que tuvo el ferrocarril en la zona.

A pocos metros, comienza uno de los atractivos naturales más buscados: la llamada Cascada de Alemania, un salto de agua de unos 15 metros rodeado de vegetación. El acceso a la cascada implica una caminata que bordea el río Las Conchas y atraviesa el entorno natural, lo que convierte la visita en una experiencia vinculada al contacto directo con el paisaje.

Alemanía-Salta-Argentina

Dónde queda Alemanía

La localidad se encuentra en el centro de la provincia de Salta, dentro del departamento de Guachipas. Está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y a aproximadamente 80 kilómetros al norte de Cafayate, lo que la posiciona como un punto intermedio dentro del corredor turístico de los Valles Calchaquíes.

Cómo llegar a Alemanía

El acceso principal es por la Ruta Nacional 68, que conecta la capital provincial con Cafayate y permite incorporar el destino dentro de un itinerario más amplio. Desde la ciudad de Salta, el trayecto es de poco menos de dos horas en auto, en un recorrido que atraviesa formaciones geográficas características del sur salteño. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede acceder a través de Ruta Nacional 9 (Au Córdoba - Rosario); el trayecto es de 1477 km y el viaje dura alrededor de 18 horas.

Alemanía-Salta
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