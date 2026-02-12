12 de febrero de 2026 Inicio
Arte contemporáneo y misterios de Egipto: este es el paseo de Buenos Aires ideal para hacer en febrero 2026

Una agenda diversa propone actividades accesibles durante todo el mes. La iniciativa invita a descubrir historia, creatividad y nuevas experiencias en la ciudad.

La agenda de febrero reúne visitas guiadas

La agenda de febrero reúne visitas guiadas, talleres y actividades inclusivas pensadas para acercar el museo a todos los públicos.

  • El Museo Nacional de Bellas Artes ofrece actividades gratuitas durante febrero con propuestas para todas las edades.
  • La programación incluye recorridos guiados, talleres, experiencias educativas y opciones accesibles para distintos públicos.
  • Una muestra dedicada al Antiguo Egipto se convierte en uno de los grandes atractivos de la temporada.
  • La agenda suma exposiciones, presentaciones de libros y actividades participativas vinculadas al arte argentino.

Durante febrero, el Museo Nacional de Bellas Artes se afianza como uno de los destinos culturales más atractivos de la ciudad, con una programación especial que reúne arte, historia y propuestas participativas de acceso gratuito. La iniciativa invita a recorrer exposiciones, participar en actividades educativas y descubrir nuevas miradas sobre distintas expresiones artísticas.

Mar del Sur conserva su misterio, sus playas desérticas con acantilados, su tranquilidad y sus novedades.
Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito pequeño que tiene buenos lugares para comer

El espacio amplía su convocatoria con experiencias pensadas para diversos públicos, desde visitas guiadas hasta talleres y encuentros temáticos. Esta oferta lo convierte en un punto clave del verano porteño, donde el aprendizaje y la exploración pueden formar parte de recorridos accesibles tanto para quienes visitan el museo por primera vez como para los habituales.

Museo Egipto

Entre las propuestas más convocantes aparece una exhibición centrada en la egiptología y su influencia cultural, que dialoga con otras muestras temporarias y con la colección estable del museo, generando un recorrido amplio que atraviesa distintas épocas y lenguajes artísticos.

Muestra Egipto

Como es el plan para visitar el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires

La agenda de febrero reúne visitas guiadas, talleres y actividades inclusivas pensadas para acercar el museo a todos los públicos. Entre estas se destacan los recorridos en Lengua de Señas Argentina, programados en fechas específicas, que permiten a la comunidad sorda acceder a la muestra dedicada al Antiguo Egipto mediante experiencias adaptadas.

Las exposiciones temporarias cuentan con recorridos guiados de martes a viernes y también los fines de semana, coordinados por especialistas que acompañan la interpretación de las obras. Dentro de esta programación sobresale la exhibición vinculada a la egiptología, vigente hasta el 1 de marzo, junto con la muestra del Premio Nacional a la Trayectoria Artística, que presenta trabajos de los ganadores del histórico Salón Nacional de Artes Visuales.

Muestra Bellas Artes

Para adolescentes y adultos, el museo propone espacios participativos como talleres de dibujo inspirados en el universo egipcio, encuentros que abordan rituales y creencias de esa civilización y actividades de lectura y reflexión con textos de autores argentinos relacionados con la temática. Estas experiencias buscan generar un vínculo activo con las obras y los contenidos históricos.

Las familias también encuentran propuestas específicas. Actividades como “Expedición Egipto” invitan a los más chicos a explorar la exhibición mediante juegos y creaciones propias, mientras que ciclos de narración y experiencias centradas en el color acercan el arte desde el juego. A esto se suman recorridos guiados por la colección permanente, enfocados en el arte argentino del siglo XIX y en las transformaciones estéticas del siglo XX.

