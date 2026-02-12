12 de febrero de 2026 Inicio
Habrá fiesta en Belgrano: cómo serán las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires

Del 14 al 17 de febrero se llevarán a cabo los festejos en el barrio porteño de Belgrano. Todo lo que tenés que saber para vivir la mayor celebración originada en el gigante asiático.

Por
Año Nuevo Chino 2026: actividades

Año Nuevo Chino 2026: actividades, rituales y sabores en el Barrio Chino de Buenos Aires.

Los festejos por el Año Nuevo Chino se celebrarán del 14 al 17 de febrero en el mítico barrio porteño ubicado entre las calles Arribeños, Mendoza, Juramento y Montañeses. La celebración reunirá miles de personas como en cada año pero esta vez coincidirán con los feriados de Carnaval. El Barrio Chino se prepara para días de actividades, rituales, colores y sabores.

La celebración organizada por la Asociación del Barrio Chino de Buenos Aires y la Federación de Reunificación de China en la Argentina, se llevará cabo del 14 al 17 de febrero donde habrá distintas actividades. Cuenta con el auspicio de la Embajada de China y del gobierno porteño. El festejo principal se celebra en la noche del lunes 16 de febrero y las primeras horas del martes.

La locación ideal para vivir estos festejos se ubica en el barrio porteño de Belgrano. Locales gastronómicos y diversos rubros con temática oriental se ubican en este espacio desde la oleada inmigratoria asiática, en la década de 1980. La comunidad China celebra el año 4724, que se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027, antes del Año Nuevo Lunar siguiente. La diferencia con nuestro calendario es que el chino no tiene una fecha fija de fin porque se rige por el calendario lunar.

Cómo llegar al Barrio Chino

El barrio se ubica en sobre la calle Arribeños, entre Juramento y Blanco Encalada. El acceso principal se distingue por el imponente arco en la intersección de Arribeños y Juramento. Para poder llegar al lugar hay distintas opciones: colectivos, subte, tren o vehículos de aplicación.

Para los que viajan en bondi

  • Con paradas en Juramento, Virrey Vértiz, Cabildo o Mendoza son: 15, 29, 42, 44, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118 y 130.
  • Las otras líneas cercanas, con paradas en Barrancas de Belgrano o Belgrano C, son: 41, 55, 57, 59, 67, 152, 168 y 184.

Los que van en tren:

  • El barrio tiene la importante ventaja de tener una estación de tren cerca: Belgrano C de la línea Mitre, ramal Tigre. Sin embargo, no está en funcionamientos por obras.

Para los que van en subte al Barrio Chino

  • La línea D de subte es la opción y deberán bajar en la estación Juramento y caminar unas siete cuadras.
Dragones, colores, perros robóticos y tradición

El Barrio Chino será escenario de cuatro jornadas llenas de propuestas artísticas y culturales. El programa incluye un espectáculo central con dragones y leones sobre postes elevados, además de la presencia de caballos en vivo, exhibiciones de artes marciales, música tradicional y contemporánea, DJs y shows en vivo.

La celebración también contará con desfiles de moda, intervenciones artísticas y murales, robots y perros robóticos, junto con actividades gastronómicas y culturales abiertas al público, sorteos y activaciones especiales. Como gesto simbólico, el orfebre Juan Carlos Pallarols presentará una obra dedicada al Año del Caballo.

A su vez, otros sitios de la ciudad festejarán el Año Nuevo Chino. El domingo 15 de febrero tendrá lugar la tradicional carrera de Botes Dragón en los diques de Puerto Madero. Mientras que el lunes 16, a partir de las 20 horas, distintos íconos de la ciudad se teñirán de rojo para acompañar los festejos: el Puente de la Mujer, el Monumento a los Españoles, la Torre Monumental, el Planetario Galileo Galilei, la Floralis Genérica, el Congreso de la Nación, la Usina del Arte y el arco de ingreso al Barrio Chino se iluminarán en homenaje al Año Nuevo Chino.

