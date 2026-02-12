Vacaciones en Córdoba: el destino donde la cultura y la tradición se palpa en cada rincón

Este rincón del Valle de Paravachasca incluye contacto con la historia, naturaleza y entretenimiento a pocos kilómetros de la capital provincial

Tiene una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO.

Alta Gracia es uno de los destinos más cercanos y completos para visitar desde la ciudad de Córdoba. En pleno corazón de su centro histórico se levanta una de las cinco Estancias Jesuíticas que recibieron la distinción de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la UNESCO, conformando un conjunto arquitectónico que incluye la iglesia, la residencia donde opera el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers. Esta postal, acompañada por el lago El Tajamar y el icónico Reloj Público, representa el lugar predilecto para el disfrute familiar al aire libre.

La oferta cultural de la localidad se enriquece con una variedad de museos que rescatan diferentes aspectos de su historia y patrimonio. El MAM brinda información sobre el pasado arqueológico de la zona, la Casa-taller Gabriel Dubois preserva las creaciones artísticas del escultor francés, y el Museo Manuel de Falla celebra la vida y obra del compositor español.

Aún así, el más célebre y visitado es el Museo Casa del Che, que atrae a turistas de todas partes del mundo. En cuanto a los espacios religiosos, se destaca la Gruta de la Virgen de Lourdes, junto con la Iglesia Nuestra Señora de la Merced ubicada frente a la plaza principal, además de diversos santuarios y capillas distribuidos por la ciudad.

En este lugar, los visitantes pueden realizar caminatas por la costanera del arroyo Chicamtoltina, disfrutar de cabalgatas por establecimientos rurales cercanos o animarse a vuelos en parapente . Por otro lado, como experiencia destacada y poco conocida, la ciudad propone paseos en globo aerostático que despegan desde el Aeroclub al amanecer, ofreciendo vistas extraordinarias durante aproximadamente media hora de vuelo.

Alta Gracia también se distingue por sus celebraciones que se extienden a lo largo del año, como el Festival Gastronómico Peperina, el encuentro de food trucks Mionca y el tradicional Encuentro Anual de Colectividades, uno de los eventos más importantes de la región.

Dónde queda Alta Gracia

Alta Gracia se ubica en el Valle de Paravachasca, a aproximadamente 36 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba. Esta localidad serrana se sitúa entre las Sierras Chicas y la Llanura Pampeana, funcionando como cabecera del departamento Santa María. Su posición estratégica la convierte en uno de los destinos más accesibles desde la capital provincial, fusionando el encanto de las sierras con la proximidad a los principales centros urbanos de la región.

Qué puedo hacer en Alta Gracia

Las opciones de actividades y atractivos en esta ciudad cordobesa son amplias y diversas:

Visitar el Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, uno de los cinco complejos jesuíticos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Contemplar la postal emblemática del lago El Tajamar junto al icónico Reloj Público en pleno centro histórico

Recorrer el Museo Casa del Che, el espacio más célebre y reconocido de la localidad que atrae visitantes de todo el mundo

Conocer el Museo Manuel de Falla que conmemora la vida y obra del destacado compositor español

Explorar la Casa-taller Gabriel Dubois que preserva las creaciones artísticas del escultor francés

Visitar el MAM, museo arqueológico municipal que brinda información sobre el pasado arqueológico de la zona

Descubrir la Gruta de la Virgen de Lourdes, santuario rodeado de vegetación y paz

Admirar la Iglesia Nuestra Señora de la Merced ubicada frente a la plaza principal, junto a otros santuarios y capillas

Animarse a vuelos en parapente para experimentar la zona desde las alturas

Disfrutar de espacios verdes en el Parque García Lorca, ideal para picnics y actividades recreativas familiares

Vivir la experiencia única de pasear en globo aerostático al amanecer desde el Aeroclub de Alta Gracia, con vuelos de aproximadamente 30 minutos que ofrecen vistas espectaculares del Valle de Paravachasca

Participar en el armado del globo aerostático, una actividad apta para todas las edades a partir de los 4 o 5 años que forma parte de la experiencia completa de dos horas

Asistir al Festival Gastronómico Peperina que celebra los sabores locales

Disfrutar del encuentro de food trucks Mionca que reúne propuestas culinarias variadas

Participar del tradicional Encuentro Anual de Colectividades, uno de los eventos más importantes de la región

Degustar la reconocida oferta gastronómica de primera calidad, extensa y variada

Alta Gracia globos altagracia.ar

Cómo llegar a Alta Gracia

Para acceder a Alta Gracia, que funciona como cabecera del departamento Santa María y se ubica a 38 kilómetros de Córdoba Capital, existen diferentes opciones de transporte. Quienes viajen en colectivo pueden utilizar los servicios del Grupo Sarmiento o Sierras de Calamuchita que conectan regularmente la capital provincial con la localidad. Para quienes se desplacen en auto, el acceso es directo por la RP 5, una ruta que hace más fácil el trayecto desde diferentes puntos de la provincia hasta este destino del Valle de Paravachasca.