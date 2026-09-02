2 de septiembre de 2026 Inicio
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Un viejo kiosco de diarios convertido en café con una propuesta que combina libros y arte

Un tradicional puesto de diarios de Palermo encontró una nueva manera de formar parte de la vida cotidiana de la ciudad. Negro lo recuperó y transformó en un café al paso donde conviven café de especialidad, pastelería artesanal, libros, diseño y una fuerte identidad porteña.

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Un lugar en la escena gastronómica de Buenos Aires con nueva identidad.

Un lugar en la escena gastronómica de Buenos Aires con nueva identidad.

Los kioscos de diarios forman parte del paisaje de una ciudad incluso antes de que alguien repare en ellos. Durante décadas fueron puntos de encuentro, espacios de paso y pequeñas postales de la vida urbana. Ahora, uno de ellos ocupa un lugar en la escena gastronómica de Buenos Aires con nueva identidad.

Uuna experiencia gastronómica inspirada en los bares españoles, pero atravesada por una mirada porteña. 
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Se trata de Negro, la marca que desde 2015 trabaja para acercar el café de especialidad a los rituales cotidianos de la ciudadanía porteña. Este nuevo formato está sobre Avenida Santa Fe, en Palermo, el proyecto recuperó un antiguo puesto de diarios y lo convirtió en un formato de café pensado especialmente para quienes buscan tomar algo rico mientras continúan con su día.

La propuesta mantiene el espíritu del kiosco original y suma una intervención artística de la fileteadora porteña Silvia Dotta, que aporta color y una estética inconfundiblemente porteña. El espacio también incorpora una selección de libros curada por Medio Pan y un Libro y objetos de papelería de Monoblock, en un encuentro entre café, cultura y diseño que convierte a este pequeño local en mucho más que un lugar de paso.

Qué probar en Negro Diario y Café

La propuesta gastronómica está pensada para acompañar el ritmo de la ciudad con una carta breve, práctica y enfocada en productos ideales para disfrutar al paso. La panadería y pastelería están a cargo de Labán Pâtisserie, con opciones como medialunas simples o rellenas con dulce de leche, chipá y alfajor de nuez. Son productos pensados para acompañar un café durante el desayuno, una pausa de media mañana o una merienda rápida.

El café, naturalmente, es el gran protagonista. La carta recorre diferentes estilos y métodos, desde los clásicos ristretto, espresso, cortado, americano y cappuccino italiano, hasta opciones como flat white, mocaccino y café filtrado. Los granos provienen de Fuego Tostadores y se trabajan con equipamiento profesional, incluida una máquina de West Indian Coffee, para mantener la precisión y consistencia que caracteriza a Negro.

También hay opciones para quienes prefieren bebidas frías o alternativas como cold brew, además de tés de especialidad de Tealosophy by Inés Berton, jugos naturales y preparaciones con leche vegetal de avena. Para quienes buscan una combinación sencilla y accesible, el local propone promociones de desayuno y merienda, como latte mediano acompañado por dos medialunas o su versión grande.

Así, Negro Diario y Café recupera un símbolo tradicional de Buenos Aires y lo adapta a una nueva forma de vivir la ciudad: café de especialidad, algo rico para comer y una pausa breve, pero con identidad propia.

Dónde queda Negro Diario y Café

Se encuentra ubicado en la Avenida Santa Fe 3246, Palermo.

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