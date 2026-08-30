Este pueblo italiano ofrece casa y hasta 20.000 euros para mudarse: como aplicar Una propuesta en plena montaña italiana combina beneficios y oportunidades para quienes quieran residir, emprender y llevar una vida alejada de las grandes ciudades. Por Agregar C5N en









La localidad italiana que está entre las montañas y ofrece hasta 20.000 euros para nuevos habitantes. SiViaggia

Un pequeño pueblo de Italia busca nuevos habitantes para frenar la despoblación rural.

La iniciativa contempla viviendas a precios reducidos y diferentes ayudas económicas.

Hay oportunidades laborales vinculadas al turismo, la gastronomía y los servicios.

La propuesta apunta principalmente a jóvenes dispuestos a radicarse durante al menos cinco años. Santo Stefano di Sessanio es un pequeño pueblo de Italia que intenta recuperar habitantes frente al avance de la despoblación rural. La localidad tiene apenas unos 115 habitantes y se encuentra a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, rodeada por las montañas del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga. En este contexto, impulsó una propuesta para atraer nuevos vecinos.

El objetivo de la iniciativa es sumar población joven y generar nuevas actividades económicas que permitan mantener con vida al pueblo durante todo el año. Para eso, se ofrecen distintos incentivos a quienes estén dispuestos a instalarse de manera permanente y desarrollar un proyecto laboral o comercial. La propuesta busca que los nuevos residentes formen parte de la comunidad y no sean solamente visitantes.

Santo Stefano di Sessanio, el pueblo que está entre las montañas. Expedia Entre los beneficios contemplados aparecen viviendas en alquiler a precios reducidos, ayudas económicas durante los primeros años y subsidios para poner en marcha emprendimientos. Según las condiciones difundidas, la asistencia puede alcanzar los 8.000 euros anuales durante tres años, además de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica. Sin embargo, el acceso depende de los requisitos y del proyecto presentado.

Como es el pueblo de Italia que busca vecinos para repoblarse Santo Stefano di Sessanio está ubicado en la región de Abruzzo, en el centro de Italia, dentro del área del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga. El pueblo conserva calles estrechas, construcciones de piedra y parte de su arquitectura medieval, mientras que su ubicación en plena montaña ofrece un paisaje muy diferente al de las grandes ciudades. La tranquilidad y el entorno natural son parte de sus principales atractivos.

Por las características de la zona, existen distintas alternativas laborales vinculadas con el turismo y la gastronomía. Entre ellas aparecen los alojamientos rurales, restaurantes, venta de productos regionales, artesanías, visitas guiadas y actividades culturales. También hay espacio para proyectos relacionados con la naturaleza y el entorno del parque nacional, además de pequeños comercios y oficios necesarios para los habitantes.

El pueblo conserva calles estrechas, construcciones de piedra y parte de su arquitectura medieval. Abruzzo La propuesta está pensada principalmente para personas de entre 18 y 40 años que puedan aportar nuevas actividades a Santo Stefano di Sessanio. Quienes accedan al programa deben comprometerse a establecerse en la localidad durante un período mínimo de cinco años. Pueden postularse ciudadanos italianos, habitantes de otros países de la Unión Europea y extranjeros con permiso de residencia permanente válido en Italia. De esta manera, el pueblo busca convertir el problema de la pérdida de habitantes en una oportunidad para quienes quieran instalarse en una localidad pequeña y desarrollar allí un proyecto de vida. Los incentivos económicos, el acceso a viviendas y las posibilidades de emprendimiento forman parte de una estrategia que apunta a recuperar vecinos de manera estable. Para quienes cumplan con las condiciones, la iniciativa puede representar una alternativa para empezar una nueva etapa en las montañas italianas.