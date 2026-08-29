29 de agosto de 2026 Inicio
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Este pueblo español ofrece empleo, terrenos y oportunidades para emprendedores que quieran mudarse allí

Una pequeña localidad española busca atraer nuevos habitantes con oportunidades laborales, apoyo para emprender y servicios esenciales para quienes quieran comenzar una nueva etapa.

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Forcall busca atraer nuevos habitantes

Forcall busca atraer nuevos habitantes,

  • El municipio tiene apenas 465 habitantes y busca revertir la pérdida de población.
  • Hay oportunidades laborales vinculadas con distintos oficios y actividades comerciales.
  • Los nuevos emprendedores pueden recibir asesoramiento y acceder a programas de financiación.
  • La localidad cuenta con fibra óptica, centros educativos y atención médica.

Este pueblo español ofrece empleo, terrenos y oportunidades para emprendedores que quieran mudarse allí: en medio del desafío que representa la despoblación rural, una pequeña localidad española lanzó una propuesta para atraer familias y trabajadores independientes.

La localidad italiana que está entre las montañas y busca nuevos habitantes.
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Se trata de un municipio de la provincia de Castellón que tiene alrededor de 465 habitantes y busca incorporar nuevos residentes para sostener su actividad económica y garantizar el futuro de distintos servicios de la comunidad.

Aunque la región tiene una población reducida, dispone de algunos servicios que pueden resultar determinantes para quienes estén pensando en abandonar una gran ciudad. Además, cuenta con fibra óptica, una característica especialmente relevante para trabajadores remotos, autónomos y nómadas digitales. También dispone de atención médica, centros educativos y propuestas culturales y deportivas. De esta manera, el proyecto busca demostrar que mudarse a una localidad pequeña no necesariamente implica renunciar a servicios básicos ni a las posibilidades laborales.

Como es el pueblo de España que ofrece oportunidades para los vecinos que quieran mudarse

Forcall está ubicado a unos 112 kilómetros de Castellón de la Plana, cerca de la provincia de Teruel. Rodeado de montañas y espacios naturales, el lugar combina un entorno tranquilo con infraestructura destinada a quienes quieran instalarse de manera permanente. La llegada de nuevos pobladores es considerada una alternativa para hacer frente al envejecimiento de la población y cubrir puestos que quedarán vacantes durante los próximos años.

Uno de los principales atractivos de la iniciativa es que no se limita a buscar habitantes: también apunta a personas que puedan trabajar, emprender o continuar actividades económicas existentes. La localidad atraviesa una situación particular: varios comerciantes y trabajadores se encuentran próximos a la jubilación. Entre los perfiles que presentan mayores posibilidades aparecen trabajadores vinculados con la construcción, electricidad, plomería y distintos servicios técnicos.

Quienes evalúen trasladarse a Forcall pueden encontrar acompañamiento para poner en marcha una actividad comercial. El distrito participa del programa Holapueblo, una iniciativa desarrollada por Ikea, Alma Natura y Redeia para conectar emprendedores con municipios rurales que buscan nuevos pobladores.

El programa permite conocer las necesidades de cada vecindario, las posibilidades laborales y las condiciones para desarrollar proyectos propios. A esto se suma el servicio Pacto por el Empleo, gestionado por la comunidad local. El equipo brinda orientación sobre creación de empresas, financiación y trámites necesarios para comenzar una nueva actividad.

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