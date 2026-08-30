30 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Este es el truco para calentar la pizza y que quede como recién hecha

Recalentar una porción sobrante del día anterior puede ser muy sencillo. Este método permite recuperar su textura y sabor con un truco casero y pocos elementos.

Por
Pizza del día anterior: con un sencillo método casero es posible recalentarla y recuperar una masa firme y un queso nuevamente fundido.

Pizza del día anterior: con un sencillo método casero es posible recalentarla y recuperar una masa firme y un queso nuevamente fundido.

  • El método recomendado por una cocinera italiana.
  • Qué elementos se necesitan para recalentar la pizza.
  • Por qué este truco ayuda a mejorar la textura.
  • Cómo conservar correctamente las porciones sobrantes.
  • El paso a paso para aplicar el método en casa.

Este es el truco para calentar la pizza y que quede como recién hecha: una cocinera italiana reveló un método sencillo para recalentar la masa del día anterior sin usar microondas ni horno, ¿cuál es?.

Con este sencillo truco vas a mejorar tus preparaciones de pasta.
Te puede interesar:

Este es el truco para lograr que la pasta salga más sabrosa: qué hay que evitar

Aunque el microondas es una de las opciones más rápidas, puede modificar considerablemente la textura de la pizza. El exceso de humedad hace que la masa pierda firmeza y quede blanda o gomosa. El horno también puede ser una alternativa, pero si se utiliza a una temperatura demasiado alta o durante mucho tiempo puede resecar la masa y los ingredientes.

El resultado también depende de cómo se la haya guardado. Las porciones que sobran no deberían permanecer durante varias horas a temperatura ambiente. Una vez que se hayan enfriado, lo recomendable es guardarlas en la heladera, preferentemente en un recipiente cerrado que limite la condensación.

Cómo es el truco para calentar la pizza y que quede más rica

La pizza del día anterior puede recuperar buena parte de su textura original con un método muy simple. La técnica consiste en utilizar una sartén a fuego medio y sumar un pequeño chorro de agua para generar vapor. Según la cocinera italiana Roberta Cipri, este procedimiento permite que la base vuelva a quedar crocante mientras el vapor ayuda a calentar los ingredientes y fundir nuevamente el queso. Para aplicar este truco en casa, hay que seguir unos simples pasos:

  • Calentá una sartén a fuego medio.
  • Colocá la porción de pizza directamente sobre la superficie, sin agregar aceite.
  • Cociná durante aproximadamente un minuto para que la base comience a recuperar firmeza.
  • Agregá una cucharada de agua en un costado de la sartén, evitando que entre en contacto con la pizza.
  • Tapá inmediatamente la sartén para conservar el vapor.
  • Dejá cocinar durante unos cinco minutos con la tapa puesta.

El resultado es una pizza caliente, con el queso nuevamente fundido y una base más firme y crocante. El agua cumple una función específica: generar vapor. Al incorporarla a la sartén caliente y cubrirla con una tapa, el vapor permite calentar la parte superior de la pizza y derretir nuevamente el queso.

pizza recalentada

pizza recalentada

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Darren McGrady reveló el truco que utilizaba para preparar las papas al horno de Lady Di. 

Un famoso chef reveló el truco perfecto para que las papas al horno salgan únicas: cuál es

Con este truco con limones vas a limpiar de manera mas simple tu horno.

Cómo es el truco del limón para limpiar el horno y que quede como nuevo

La carta mantiene el foco en platos abundantes, clásicos de bodegón y una cocina de impronta italiana. 

La cantina que nació en Saavedra y llegó a Villa Urquiza sin perder su espíritu de barrio

El evento se realizará por primera vez en el Planetario. 

La Feria Francesa llega al Planetario: cuándo es, qué habrá y cuáles son las actividades

Un espacio pensado tanto para un almuerzo o cena como para celebraciones y encuentros especiales.

Abrió hace 28 años, está frente al río y es uno de los clásicos gastronómicos de Puerto Madero

El corazón de la carta está dedicado a las carnes.

Se suma a Belgrano un nuevo restaurante donde descubrir la carne argentina desde el origen, el fuego y el vino

Rating Cero

PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

Callejero Fino.
play

Quién es Callejero Fino, el cantante detenido con una pistola en una camioneta sin patente

La cocina de Fede Bal se destaca por su amplitud, funcionalidad y estilo minimalista.

Minimalista y con espacios: así es la cocina de Fede Bal

Este fue el papel que Chris Evans rechazó en reiteradas ocasiones y se terminó convirtiendo en el mas importante de su carrera.

Chris Evans rechazó varias veces el papel que le cambió la vida: cuál fue y por qué no lo aceptaba

Conocé como fue la impresionante transformación física de uno de los protagonistas de Linternas.

Estrella en "Linternas": así fue la sorprendente transformación de Aaron Pierre

La secuela de Días de trueno vuelve a contar con Tom Cruise como protagonista.

Ícono de los 90: vuelve un clásico que marcó época y prepara su secuela con dos estrellas de Hollywood

últimas noticias

Javier Milei tuvo una semana de furia en las redes sociales.

Derrumbe en las redes, peleas internas y acusaciones de corrupción: las claves del apagón digital de Javier Milei

Hace 30 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 31 de agosto

Hace 31 minutos
Leonardo Ponzio, DT de River.

Ponzio habló por primera vez y reveló si será el DT definitivo de River

Hace 51 minutos
PIncoya apuntó contra la producción de Gran Hermano y Del Moro le respondió por redes sociales.

Pincoya estalló contra la producción de Gran Hermano y Santiago del Moro le respondió

Hace 56 minutos
play
Callejero Fino.

Quién es Callejero Fino, el cantante detenido con una pistola en una camioneta sin patente

Hace 58 minutos