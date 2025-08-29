29 de agosto de 2025 Inicio
Un oasis gastronómico, cocina de autor y café de especialidad en el corazón de Recoleta

Muyè se instala en una casona centenaria, cuya restauración resguarda la rica historia patrimonial con un diseño contemporáneo y luminoso. Su carta celebra productos locales reinterpretados con técnicas de vanguardia, preparaciones originales y platos que evocan sabores de la cultura brasileña.

Es el refugio ideal para desconectarse del ritmo frenético de la ciudad.

Es el refugio ideal para desconectarse del ritmo frenético de la ciudad.

Muyè abrió sus puertas recientemente en una casona centenaria de Recoleta, convocando a vecinos y visitantes a descubrir un nuevo refugio de sabor y diseño en Ayacucho 1563. Desde su inauguración, el restaurante y café ha generado expectativas al combinar la calidez de lo clásico con un aire contemporáneo que respeta el pasado sin renegar de la modernidad.

La casa que hoy alberga a Muyè data de más de 140 años y fue en su momento propiedad del sobrino del expresidente Carlos Pellegrini. El espacio esconde un verdadero tesoro detrás de un discreto portón: un jardín interno con profusa vegetación y calefaccionado para los días fríos. Es el refugio ideal para desconectarse del ritmo frenético de la ciudad y dejar que la conversación fluya en un ambiente de pura calma.

MUYE 3

Qué probar en Muyè

La propuesta culinaria de Muyè nace de la creatividad de la chef Ayelén Jaquenod, quien articula un menú que celebra y reinventa las preparaciones de la región. Verduras de estación, pescados patagónicos y cortes argentinos se ensamblan con técnicas de vanguardia y un guiño casero. A este recorrido se suman recetas del nordeste brasileño, como la moqueca de camarones, un plato que combina pesca fresca, leche de coco y especias tropicales en un abrazo de sabores exóticos y reconfortantes.

MUYE 8

Los clásicos porteños reciben un giro contemporáneo. La milanesa de bife de chorizo se hornea y descansa sobre un suave puré de papa y maíz, mientras que los ñoquis de sémola se perfuman con láminas de trufa y se bañan en una crema de stracciatella y pesto de espinaca. El menú también incluye entradas para compartir, sándwiches originales y ensaladas coloridas, cada una diseñada para ofrecer un equilibrio de texturas y contrastes de sabor.

MUYE 7

En la pastelería artesanal de Muyè brillan los alfajores de dulce de leche y el croissant prensado con baño de chocolate. Para cerrar la experiencia, las opciones de postre abarcan desde la contundente torta vasca acompañada de compota de frutas de estación y salsa inglesa casera, hasta un cremoso de dulce de leche coronado con toffee salado.

MUYE 4

Dónde queda Muyè

Muyè está abierto de lunes a domingo de 12 a 00, y están en Ayacucho 1563, Recoleta.

