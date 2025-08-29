Un oasis gastronómico, cocina de autor y café de especialidad en el corazón de Recoleta Muyè se instala en una casona centenaria, cuya restauración resguarda la rica historia patrimonial con un diseño contemporáneo y luminoso. Su carta celebra productos locales reinterpretados con técnicas de vanguardia, preparaciones originales y platos que evocan sabores de la cultura brasileña. Por







Muyè abrió sus puertas recientemente en una casona centenaria de Recoleta, convocando a vecinos y visitantes a descubrir un nuevo refugio de sabor y diseño en Ayacucho 1563. Desde su inauguración, el restaurante y café ha generado expectativas al combinar la calidez de lo clásico con un aire contemporáneo que respeta el pasado sin renegar de la modernidad.

La casa que hoy alberga a Muyè data de más de 140 años y fue en su momento propiedad del sobrino del expresidente Carlos Pellegrini. El espacio esconde un verdadero tesoro detrás de un discreto portón: un jardín interno con profusa vegetación y calefaccionado para los días fríos. Es el refugio ideal para desconectarse del ritmo frenético de la ciudad y dejar que la conversación fluya en un ambiente de pura calma.

MUYE 3 Qué probar en Muyè La propuesta culinaria de Muyè nace de la creatividad de la chef Ayelén Jaquenod, quien articula un menú que celebra y reinventa las preparaciones de la región. Verduras de estación, pescados patagónicos y cortes argentinos se ensamblan con técnicas de vanguardia y un guiño casero. A este recorrido se suman recetas del nordeste brasileño, como la moqueca de camarones, un plato que combina pesca fresca, leche de coco y especias tropicales en un abrazo de sabores exóticos y reconfortantes.

MUYE 8 Los clásicos porteños reciben un giro contemporáneo. La milanesa de bife de chorizo se hornea y descansa sobre un suave puré de papa y maíz, mientras que los ñoquis de sémola se perfuman con láminas de trufa y se bañan en una crema de stracciatella y pesto de espinaca. El menú también incluye entradas para compartir, sándwiches originales y ensaladas coloridas, cada una diseñada para ofrecer un equilibrio de texturas y contrastes de sabor.

MUYE 7 En la pastelería artesanal de Muyè brillan los alfajores de dulce de leche y el croissant prensado con baño de chocolate. Para cerrar la experiencia, las opciones de postre abarcan desde la contundente torta vasca acompañada de compota de frutas de estación y salsa inglesa casera, hasta un cremoso de dulce de leche coronado con toffee salado.

MUYE 4 Dónde queda Muyè Muyè está abierto de lunes a domingo de 12 a 00, y están en Ayacucho 1563, Recoleta.