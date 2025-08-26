Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer polenta Aunque suele asociarse con un plato sencillo y económico, estos restaurantes tomaron la receta tradicional y la elevaron para añadirle nuevos sabores. El resultado es imperdible. Por







Esta polenta es la mejor de Buenos Aires.

La oferta gastronómica de Buenos Aires con los bodegones es cada vez más variada y completa, con sabores de todas partes del país y del mundo, desde lo más sencillo hasta lo más gourmet. Pero, aún así, hay platos que son simplemente irreemplazables por su simpleza, sabor e historia, como una buena polenta.

Llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes italianos, ya que era una comida muy popular en el norte del país y especialmente en Lombardía, donde se cultiva mucho maíz. Una vez en Buenos Aires, se popularizó como un plato barato y sencillo, tradicionalmente servido con queso y salsa boloñesa.

Hoy en día es posible encontrarla en el menú de muchos restaurantes, que adaptaron la receta para presentarla en distintas versiones: cremosa, al horno o frita. También las salsas se modernizaron y añadieron nuevos sabores. Si querés disfrutarla como se merece, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para comer polenta.

Saeta Café Saeta Café, polenta con ragú de cordero y hongos Instagram @saetacafe Este emblemático bar de San Telmo fue fundado en 1962 por inmigrantes españoles, pero cerró sus puertas en 2001. Los nuevos dueños lo reabrieron el año pasado, respetando el tradicional menú de gastronomía española, y agregaron varios platos bien porteños e ideales para el invierno.

Una de sus especialidades es la polenta con ragú de cordero y hongos, preparada con una cocción lenta que le da un sabor delicioso y casero. Saeta Café, declarado Sitio de Interés Cultural, queda en Chile 602. Abre de martes a viernes de 8 a medianoche; los sábados de 8:30 a 1 y los domingos de 8:30 a 20.