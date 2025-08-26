26 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer polenta

Aunque suele asociarse con un plato sencillo y económico, estos restaurantes tomaron la receta tradicional y la elevaron para añadirle nuevos sabores. El resultado es imperdible.

Por
La oferta gastronómica de Buenos Aires con los bodegones es cada vez más variada y completa, con sabores de todas partes del país y del mundo, desde lo más sencillo hasta lo más gourmet. Pero, aún así, hay platos que son simplemente irreemplazables por su simpleza, sabor e historia, como una buena polenta.

Una de las propuestas gastronómicas más completas de la Ciudad.
El rincón ítalo-pop que combina cocina, diversión y coctelería en Palermo

Llegó a la Argentina de la mano de los inmigrantes italianos, ya que era una comida muy popular en el norte del país y especialmente en Lombardía, donde se cultiva mucho maíz. Una vez en Buenos Aires, se popularizó como un plato barato y sencillo, tradicionalmente servido con queso y salsa boloñesa.

Hoy en día es posible encontrarla en el menú de muchos restaurantes, que adaptaron la receta para presentarla en distintas versiones: cremosa, al horno o frita. También las salsas se modernizaron y añadieron nuevos sabores. Si querés disfrutarla como se merece, estos son los dos mejores bodegones de Buenos Aires para comer polenta.

Saeta Café

Saeta Café, polenta con ragú de cordero y hongos

Este emblemático bar de San Telmo fue fundado en 1962 por inmigrantes españoles, pero cerró sus puertas en 2001. Los nuevos dueños lo reabrieron el año pasado, respetando el tradicional menú de gastronomía española, y agregaron varios platos bien porteños e ideales para el invierno.

Una de sus especialidades es la polenta con ragú de cordero y hongos, preparada con una cocción lenta que le da un sabor delicioso y casero. Saeta Café, declarado Sitio de Interés Cultural, queda en Chile 602. Abre de martes a viernes de 8 a medianoche; los sábados de 8:30 a 1 y los domingos de 8:30 a 20.

Perón Perón Restó Bar

Perón Perón Restó Bar, osobuco braseado con polenta

Pensado como un punto de encuentro para compartir la cultura y la filosofía peronistas, el menú ofrece una gran variedad de comidas caseras y populares con un giro gourmet, ideales para disfrutar con amigos y acompañar con un buen vino. Todos los platos tienen nombres que evocan al Partido Justicialista.

Se destaca el "Peroncho hasta los huesos", un osobuco braseado por seis horas que se sirve acompañado de polenta en paellera. Perón Perón tiene locales en Palermo (Lavalleja 1388, lunes a sábados de 9:30 a 2), San Telmo (Bolívar 813, martes a domingos de 9 a 1) y Lanús (9 de Julio 1999, martes a domingos de 9 a 1).

