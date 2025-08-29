29 de agosto de 2025 Inicio
¿Cuál es el mejor ritual para tener suerte en septiembre?

Estos eventos cósmicos no solo mueven el cielo: también nos invitan a mirar adentro, a soltar lo que ya no nos pertenece y a abrirnos a nuevas oportunidades.

El noveno mes del año llega cargado de energía transformadora con dos eclipses que marcarán un antes y un después en nuestras emociones, relaciones y proyectos. ¿Cuál es el mejor ritual para tener suerte en septiembre?

La Luna en Escorpio sacará a la luz todo lo que intentabas esconder.
El primero será el 7 de septiembre, con un eclipse de Luna Llena en Piscis que iluminará nuestras emociones más profundas. El signo de los peces, intuitivo y sensible, nos llevará a cerrar ciclos con compasión y a conectar con nuestro mundo interior, mostrando verdades que quizás habíamos evitado.

Luego, el 21 de septiembre, la energía cambia con el eclipse de Sol y Luna Nueva en Virgo. Este fenómeno nos impulsa a sembrar nuevas intenciones con orden y claridad. El signo de la virgen, práctico y detallista, nos ayudará a enfocarnos en lo esencial para construir bases firmes en nuestras metas personales y profesionales.

Ritual de la suerte para Septiembre 2025

Momento ideal: 21 de septiembre, durante el eclipse solar en Virgo (energía de comienzos y expansión).

Elementos:

  • 1 vela verde (abundancia y suerte)
  • 3 hojas de laurel
  • 1 cuarzo citrino o pirita (piedras de prosperidad)
  • Un papel y bolígrafo
  • Un cuenco con agua

Pasos:

  1. Purificación: lavate las manos con el agua del cuenco, visualizando que se va la mala suerte y cualquier bloqueo.
  2. Encender la vela: prendé la vela verde y agradecé por la suerte que ya existe en tu vida.
  3. Escribir tu deseo: en el papel, anotá con claridad aquello en lo que querés tener buena fortuna: trabajo, amor, dinero, creatividad, etc.
  4. Sellar la intención: colocá el cuarzo y las hojas de laurel sobre el papel, visualizando luz dorada rodeando todo.
  5. Afirmar: Repetí: "El universo conspira a mi favor. La suerte fluye hacia mí con facilidad y alegría."
  6. Cierre: guardá el papel en tu billetera o un lugar especial hasta fin de mes.

