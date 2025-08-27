El típico asado criollo, cocinado a la cruz durante varias horas, es uno de los platos más ricos y tradicionales de Argentina. Aunque suele asociarse con restaurantes de campo y fiestas regionales, en la Ciudad de Buenos Aires también existen parrillas que preparan un costillar de locos.
El costillar, el nombre más popular con el que se conoce al asado de centro, es uno de los cortes más emblemáticos de la parrilla argentina. Es elegido por su equilibrio perfecto entre carne, grasa y hueso, lo que permite que quede crocante y dorado por fuera pero jugoso por dentro.
Se puede cocinar a la cruz, al asador o a la parrilla, pero la clave es darle su tiempo y dejarlo varias horas a fuego moderado para que concentre todo su sabor. Si te tentaste, estas son las dos mejores parrillas de Buenos Aires para que comas un riquísimo costillar preparado como en el campo.
La Chancha y los Veinte
Asado, carne, costillar - Parrilla La Chancha y los Veinte
Instagram @lachanchaylosveintee
Ubicada en una esquina de Villa Pueyrredón, esta parrilla trae un aire de campo a la Ciudad de Buenos Aires con su carne preparada a la manera tradicional: en el asador y sin apuro, para que quede ahumada y crocante. Hay opciones de parrillada que combinan cortes de res, cerdo y pollo para probar un poco de todo.
Uno de los platos más pedidos es el "Costillar a lo bestia", que se cocina durante seis horas sobre brasas de quebracho para que quede jugoso y tierno. La Chancha y los Veinte queda en Avenida General Mosconi 3279. Abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a la medianoche; sábados y domingos se extiende hasta la 1.
Todo Brasas Devoto
Carne, asado, parrilla, costillar - Todo Brasas Devoto
Instagram @todobrasasdevoto
Esta parrilla de Villa Devoto se distingue de las demás por cocinar la carne en una jaula de cocción diseñada por sus propios chefs y parrilleros, lo que le da un sabor único y auténtico. El objetivo es que los porteños puedan comer un buen asado de campo sin tener que salir de Buenos Aires.
Uno de sus cortes estrella es el asado ventana, considerado la mejor parte del costillar, que se sirve en una porción súper abundante. Todo Brasas queda en Avenida Beiró 5016. Abre los lunes desde las 19 hasta la medianoche; de martes a domingo tiene dos horarios, de 12 a 16:30 y de 19 a medianoche.