Ni dulce de leche ni pistacho: este es el ingrediente secreto del mejor alfajor triple del mundo

El Barrigón Chingolo se llevó el oro con una receta innovadora, que sorprendió al jurado y desplazó a los sabores clásicos de la competencia.

La gastronomía argentina sumó un nuevo hito con el triunfo del Barrigón Chingolo en el Mundial de Alfajores 2025.

El Mundial de Alfajores 2025 volvió a demostrar que la tradición argentina puede reinventarse con audacia. Dentro de la categoría “triple”, el gran ganador fue el Barrigón Chingolo, un alfajor que se animó a salir de lo habitual para conquistar al jurado con una combinación inesperada.

Lejos de apostar únicamente por el infaltable dulce de leche o por el pistacho, tendencia de la última temporada, la marca sorprendió al incorporar un ingrediente poco frecuente en estas recetas: la frutilla. El resultado fue un producto que se destacó no solo por su originalidad, sino también por el equilibrio entre texturas y sabores.

Este alfajor, nacido en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, alcanzó una gran popularidad en el público antes de coronarse en el certamen. Su triple capa de galletitas suaves, el relleno que mezcla lo clásico con lo innovador y el baño de chocolate cremoso lo convirtieron en un auténtico referente dentro de la categoría.

Alfajor Barrigón 2
En el podio de la gastronomía dulce, Punto & Coma y Odara completaron el ranking detrás del Barrigón Chingolo.

Así fue la competencia que definió al mejor alfajor del mundo

El jurado valoró la capacidad del Barrigón Chingolo para combinar lo mejor del alfajor tradicional con un toque frutal, logrando que cada bocado tenga un contraste atractivo. Esta apuesta lo llevó a quedarse con la medalla de oro en la categoría triple.

El podio se completó con otras propuestas de alto nivel. El segundo lugar fue para Punto & Coma, un alfajor de cacao intenso con tres galletas del mismo sabor y relleno de dulce de leche, cubierto por chocolate semiamargo. El tercer puesto lo ocupó Odara Alfajores, que presentó un triple relleno con dos capas de dulce de leche y cobertura de chocolate semiamargo.

Más allá de esta categoría, el premio mayor del Mundial de Alfajores 2025 se lo llevó la marca Thionis, que conquistó al jurado con su clásico alfajor negro con dulce de leche y baño de chocolate semiamargo, elegido como el mejor de todos. En esa terna, el segundo lugar quedó en manos de El placer de los dioses y el tercero nuevamente para Punto & Coma, confirmando el alto nivel de competencia en el certamen.

Alfajor Barrigón
La frutilla fue el ingrediente secreto que desplazó a los sabores clásicos del Mundial de Alfajores.

El evento reafirmó la importancia de la innovación en la gastronomía argentina, donde la creatividad se combina con la tradición para seguir posicionando al alfajor como un ícono cultural y un orgullo nacional.

