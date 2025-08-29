29 de agosto de 2025 Inicio
Las tortas que sirve Penny en The Big Bang Theory llegan a Argentina: dónde probarlas

La cadena estadounidense, especializada en cheesecake, instalará un pop up de formato temporal en uno de los shoppings más conocidos de Buenos Aires.

Por
Las tortas de Penny

Las tortas de Penny, The Cheesecake Factory, llegan a Argentina.

Si viste The Big Bang Theory, seguro conocés las tortas que sirve Penny, los deliciosos cheescakes. Durante las últimas horas, la famosa cadena gastronómica de Estados Unidos, The Cheesecake Factory, anunció que su desembarco en el país es una realidad.

Su llegada, sin embargo, no será con un restaurante de grandes dimensiones como en otras ciudades del mundo, sino mediante una propuesta reducida y temporaria: un espacio en el shopping Alto Palermo, donde se ofrecerán porciones de su clásico cheesecake, importadas directamente.

cheesecake-factory

El anuncio se hizo desde la cuenta local Proudly Serving The Cheesecake Factory Bakery in Argentina, que adelantó que la experiencia tendrá una duración limitada. La decisión no es casual: a nivel internacional, la compañía suele introducirse en nuevos destinos a través de su división Bakery, con el objetivo de medir la demanda antes de apostar por un restaurante completo.

Cuánto sale una porción en The Cheesecake Factory Bakery

En los Estados Unidos, una porción de torta ronda los u$s12, aunque en Buenos Aires todavía no se confirmó el valor de venta.

Qué es The Cheesecake Factory y cómo funciona su negocio

La cadena nació en EE.UU. como un restaurante de menú variado, pero se hizo mundialmente conocida por sus cheesecakes. Hoy cuenta con más de 30 locales internacionales bajo licencia y con una división pastelera que abastece a diferentes países.

De cara al futuro, The Cheesecake Factory proyecta abrir hasta 25 nuevos locales en el exterior durante 2025, aunque ninguno está previsto en Argentina.

The Cheesecake Factory cotiza en Wall Street bajo el ticker CAKE y desarrolla su expansión global mediante licenciatarios. Desde 2013, mantiene un acuerdo con el grupo Alsea —responsable de Starbucks en Argentina— para operar la marca en México y Chile, con la posibilidad de extenderse a Brasil, Colombia, Perú y también Argentina.

Por el momento, no hay planes oficiales de abrir un restaurante completo en el país. En sus informes corporativos, la empresa explica que su estrategia de crecimiento contempla un lanzamiento en Buenos Aires como en un primer ensayo de mercado.

