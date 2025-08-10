10 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un neurocientífico reveló el ejercicio para hacer todas las semanas que aumenta la longevidad

Entrenar esta zona ayuda a fortalecer el corazón y el cerebro. Un hábito muy fácil que se adapta a todas las edades y estilos de vida.

Por
Este método

Este método, respaldado por la ciencia, puede integrarse fácilmente en la agenda semanal.

Pexels

Adoptar rutinas que fortalezcan el cuerpo y la mente es muy importante para vivir más y mejor. Entre las estrategias que mejor funcionan hay un tipo de entrenamiento cardiovascular específico que se afianza como un aliado para mejorar la salud, potenciar la resistencia y prolongar la calidad de vida. Este método, respaldado por la ciencia, puede integrarse fácilmente en la agenda semanal.

El estrés generado por la presión social de seguir contenidos en vivo puede afectar negativamente la salud mental, provocando ansiedad y dificultando la relajación necesaria para un buen descanso nocturno.
Te puede interesar:

Un médico advirtió sobre los riesgos de ver la televisión a altas horas de la noche

En el ámbito de la neurociencia aplicada al bienestar, Andrew Huberman, profesor de la Universidad de Stanford y divulgador en su podcast Huberman Lab, resaltó la importancia del ejercicio aeróbico como herramienta para la longevidad. Sus investigaciones confirman que la actividad física regular no solo cuida el corazón y el cerebro, sino que también ayuda a prevenir el deterioro asociado al envejecimiento.

Mantener una rutina de entrenamiento en una intensidad controlada optimiza el metabolismo, mejora la circulación y reduce la inflamación crónica. Con la ventaja de que no requiere grandes inversiones ni equipamiento complejo, se convierte en una opción accesible para quienes buscan un hábito sostenible que impacte en su salud a largo plazo.

Longevidad
Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Cuál es el ejercicio ideal para hacer semana a semana y que beneficia la longevidad según expertos

Huberman señala que el entrenamiento en “zona 2” es una de las prácticas más efectivas para mejorar la salud cardiovascular y cerebrovascular. Este rango de esfuerzo equivale a trabajar entre el 60 y 70 por ciento de la frecuencia cardíaca máxima, lo que favorece la resistencia, optimiza el uso de energía, acelera la recuperación y minimiza el riesgo de lesiones.

Para calcular la zona 2, se parte de la fórmula 220 menos la edad. Una persona de 40 años tendría una frecuencia máxima estimada de 180 pulsaciones por minuto, por lo que su zona 2 se ubicaría entre 108 y 126 pulsaciones. Actividades como caminar a paso rápido, trotar suavemente o andar en bicicleta a ritmo moderado permiten alcanzar este nivel de intensidad.

El neurocientífico recomienda realizar entre 150 y 200 minutos semanales de este tipo de ejercicio, distribuidos en varias sesiones si es necesario. Él mismo lo incorpora en forma de carreras suaves de 70 a 90 minutos, caminatas de hasta cuatro horas o actividades cotidianas que impliquen movimiento constante, como llevar bolsas del supermercado, jugar con niños o caminar mientras se habla por teléfono.

Longevidad
En un contexto donde el ritmo acelerado de la vida moderna genera altos niveles de estrés, sedentarismo y desequilibrio en los hábitos cotidianos

En un contexto donde el ritmo acelerado de la vida moderna genera altos niveles de estrés, sedentarismo y desequilibrio en los hábitos cotidianos

Huberman también destaca que entrenar al aire libre potencia los beneficios al sumar exposición al sol, contacto con la naturaleza y aire fresco. Según explica, integrar la zona 2 en la rutina diaria aumenta la probabilidad de mantenerla en el tiempo, incluso con agendas exigentes, ya que se adapta a cualquier condición física, edad y estilo de vida.

Para él, este ejercicio no solo contribuye a la salud física, sino que también fortalece el bienestar mental. Al mantener el cuerpo activo en este rango de intensidad, se promueve la longevidad y se construye una base sólida para disfrutar de una vida plena y activa por más años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El estudio de la Universidad Estatal de Ohio no solo cuantificó la diferencia en años de vida, sino que también exploró los factores que podrían explicar por qué el océano y las aguas interiores urbanas tienen efectos opuestos sobre la longevidad.

Según un estudio: por qué vivir cerca del mar puede ayudar a la longevidad

Caminar no es tan efectivo para prolongar la esperanza de vida como otros ejercicios.

Soy científica biomédica y te explico por qué caminar 10 mil pasos por día es una pérdida de tiempo

Expertos sostienen que este es el peor horario para comer chocolate

Este es el peor momento del día para comer chocolate: muchos cometen este error

El fentanilo fue creado en la década de 1960 con fines médicos.
play

El origen del fentanilo, el analgésico que está detrás de 68 muertes en Argentina y de una epidemia en Estados Unidos

Qué dicen los expertos sobre la relación de la comida y la longevidad.

Cuál es el llamativo consejo de un experto en longevidad para incorporar un hábito en la alimentación

La evaluación estuvo envuelta en la polémica.

Escándalo con las residencias médicas: ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar la nota

Rating Cero

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.
play

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Con emoción y honestidad, compartió detalles personales sobre este momento complejo y el proceso emocional que viene atravesando desde entonces.

La pareja de David de Gea reveló el verdadero motivo de su separación tras 14 años de casados: qué pasó

Tini no sólo volvió con De Paul, sino que también pasó de nuevo por la peluquería para cambiar su imagen.

La impresionante transformación de Tini Stoessel tras su reconciliación con Rodrigo De Paul

Marvel Studios prepara un giro espectacular en su universo cinematográfico con el regreso de figuras icónicas. 

Spider-Man: Brand New Day comenzó su rodaje: cuáles son las estrellas de Marvel que acompañan a Tom Holland

Las producciones europeas ganan terreno en Netflix y Cassandra es uno de los mejores ejemplos de 2025.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y no te va a dejar dormir

últimas noticias

Joaquin Furriel y Julieta Cardinali fueron vistos a los besos en un bar porteño

Dos reconocidos actores argentinos fueron vistos a los besos: ¿están de novios?

Hace 8 minutos
play
Fantino y una pregunta que no salió cómo esperaba.

El día que Fantino le preguntó a ChatGPT cuál es el equipo más grande de Argentina: "¿Me estás cargando?"

Hace 15 minutos
Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

Hace 16 minutos
play
Una miniserie ideal para los amantes de las series románticas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial.

Está en Netflix y es la mejor serie de 4 capítulos: te va a volar la cabeza

Hace 16 minutos
Este futbolista brilló en la Selección de Colombia.

Fue verdugo de Goycochea, jugó en Real Madrid y estuvo preso por tráfico de drogas

Hace 16 minutos