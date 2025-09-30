30 de septiembre de 2025 Inicio
La postura de yoga que mejora la circulación sanguínea

Se trata de una de las poses más comunes dentro de esta actividad y cuenta con múltiples beneficios.

Cuál es la postura ideal para una mejor circulación sanguínea.

Cuál es la postura ideal para una mejor circulación sanguínea.

El yoga es una de las actividades físicas que más beneficios aportan a la salud. En ese marco, la práctica tiene una serie de posturas que favorecen a un bienestar integral. Una de ellas, por caso, mejora la circulación sanguínea.

De esta forma, se permite el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo, así como la eliminación de productos de desecho, lo que asegura un buen funcionamiento general.

Por el contrario, los problemas de tener una mala circulación pueden impactar fuertemente en nuestro organismo. Desde síntomas en las extremidades del cuerpo y problemas en la piel, hasta fatiga general y problemas cognitivos.

Cuál es la postura de yoga para mejorar la circulación sanguínea

La postura de yoga que mejora la circulación sanguínea es el Adho Mukha Svanasana o postura del perro boca abajo. Esta es una de las asanas más conocidas y practicadas en la actividad.

Se trata de una postura de transición y también de descanso, que cuenta con diversas variantes para practicar. Para realizarla correctamente, debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Colocarse en cuatro apoyos, sobre manos y rodillas.
  2. Llevar tus manos un poco más adelante de la altura de tus hombros, abrirlas bien y apuntalar los dedos de los pies en el suelo.
  3. Empujando con tus manos hacia el piso, elevar la pelvis y llevar el peso hacia atrás, de manera que puedas estirar brazos y espalda apuntando la parte trasera hacia arriba. La cabeza debe estar relajada, siguiendo la línea de la columna.
  4. Progresivamente y según tu flexibilidad, podrás ir extendiendo las piernas, dirigiendo los talones hacia el piso, aunque no lleguen a tocar. Si al extender las piernas, se pierde la extensión de la espalda, es mejor realizar la variante con las rodillas flexionadas.
  5. Mantener la postura durante cinco respiraciones y salir de la postura llevando las rodillas al suelo. Se puede entrar en la postura de Balasana o el niño para descansar.
perro boca abajo

Si se busca trabajar otras partes del cuerpo, expertos sugieren otras variantes de la misma postura, como Adho mukha svanasana eka pada con apertura de cadera o Adho mukha svanasana eka pada con brazo extendido, posiciones más avanzadas que requieren de técnica y fuerza.

Beneficios de la pose Adho Mukha Svanasana

La pose Adho Mukha Svanasana cuenta con múltiples beneficios, tanto corporales como emocionales. En primer lugar, mejora la circulación sanguínea, mientras que fortalece los músculos de la espalda, abdomen, piernas tobillos y muñecas. Asimismo, estira los isquiotibiales y los gemelos.

Entre otras ventajas, estimula el sistema nervioso, reduce la fatiga y aporta energía. Además, libera la zona lumbar y da ligereza en las piernas, mejora los dolores de cuello y hombros aportando flexibilidad. Por otra parte, tonifica los órganos reproductores, alivia dolores menstruales y es recomendable durante la menopausia.

Yoga, postura del perro boca abajo

A nivel emocional, las posturas invertidas o semiinvertidas, como Adho mukha svanasana, nos ayudan a cambiar de perspectiva, y a ver las cosas desde otro punto de vista. De esa forma, aquello que podía ser un problema toma mayor amplitud en nuestro campo de percepción y podemos verlo de forma distinta.

