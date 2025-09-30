El yoga es una de las actividades físicas que más beneficios aportan a la salud. En ese marco, la práctica tiene una serie de posturas que favorecen a un bienestar integral. Una de ellas, por caso, mejora la circulación sanguínea.
Se trata de una de las poses más comunes dentro de esta actividad y cuenta con múltiples beneficios.
De esta forma, se permite el transporte de oxígeno y nutrientes a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo, así como la eliminación de productos de desecho, lo que asegura un buen funcionamiento general.
Por el contrario, los problemas de tener una mala circulación pueden impactar fuertemente en nuestro organismo. Desde síntomas en las extremidades del cuerpo y problemas en la piel, hasta fatiga general y problemas cognitivos.
La postura de yoga que mejora la circulación sanguínea es el Adho Mukha Svanasana o postura del perro boca abajo. Esta es una de las asanas más conocidas y practicadas en la actividad.
Se trata de una postura de transición y también de descanso, que cuenta con diversas variantes para practicar. Para realizarla correctamente, debemos seguir los siguientes pasos:
Si se busca trabajar otras partes del cuerpo, expertos sugieren otras variantes de la misma postura, como Adho mukha svanasana eka pada con apertura de cadera o Adho mukha svanasana eka pada con brazo extendido, posiciones más avanzadas que requieren de técnica y fuerza.
La pose Adho Mukha Svanasana cuenta con múltiples beneficios, tanto corporales como emocionales. En primer lugar, mejora la circulación sanguínea, mientras que fortalece los músculos de la espalda, abdomen, piernas tobillos y muñecas. Asimismo, estira los isquiotibiales y los gemelos.
Entre otras ventajas, estimula el sistema nervioso, reduce la fatiga y aporta energía. Además, libera la zona lumbar y da ligereza en las piernas, mejora los dolores de cuello y hombros aportando flexibilidad. Por otra parte, tonifica los órganos reproductores, alivia dolores menstruales y es recomendable durante la menopausia.
A nivel emocional, las posturas invertidas o semiinvertidas, como Adho mukha svanasana, nos ayudan a cambiar de perspectiva, y a ver las cosas desde otro punto de vista. De esa forma, aquello que podía ser un problema toma mayor amplitud en nuestro campo de percepción y podemos verlo de forma distinta.