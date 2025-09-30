Espert en la cuerda floja: la oposición afina la jugada para correrlo de la Comisión de Presupuesto

Este miércoles, en la reunión de la comisión, el peronismo podría avanzar con el pedido formal de remoción de la presidencia de Presupuesto y Hacienda. UxP tiene 20 firmas y buscan sumar al menos 5 más entre dialoguistas, el MID y la izquierda. El detonante: un documento judicial que vincula a Espert con Fred Machado.

En medio del debate por el Presupuesto 2026, el peronismo en la Cámara de Diputados acelera una jugada política que podría dejar al diputado José Luis Espert fuera de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Diputados: la oposición dictaminó la ley que limita los DNU y crece la preocupación en el Gobierno

El objetivo no es menor: correr al economista liberal del centro estratégico de la discusión fiscal tras la aparición de un documento judicial de Estados Unidos que lo vincula con Fred Machado , un empresario acusado de narcotráfico y con pedido de captura internacional. El documento, que forma parte de una causa en Texas, revela una transferencia de 200 mil dólares desde una firma de Machado a la campaña de Espert en 2019. Con ese escándalo como telón de fondo, Unión por la Patria activó un pedido de remoción y buscará definir este miércoles si tiene los números para avanzar: ya cuentan con 20 firmas y negocian otras cinco entre bloques dialoguistas, el MID y la izquierda.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda está compuesta por 49 diputados. De ese total, 20 pertenecen a Unión por la Patria, mientras que otros 13 —entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Liga del Interior y Producción y Trabajo— no acompañarían la iniciativa. El foco, entonces, está puesto en los bloques intermedios, donde el peronismo busca sumar al menos cinco adhesiones para lograr una mayoría.

Los nombres en la mira son varios. Por la izquierda, Christian Castillo ya se pronunció al respecto en sus redes sociales y recordó que “como integrante de la comisión de Presupuesto presenté nota anticipando pedido de remoción de José Luis Espert como presidente de la misma, algo que ya habíamos hecho a comienzos de 2024. Los motivos sobran”.

Como integrante de la Comisión de Presupuesto en @DiputadosAR presenté nota anticipando pedido de remoción de José Luis Espert como presidente de la misma, algo que ya habíamos hecho a comienzos de 2024. Los motivos sobran pic.twitter.com/GlekokE5wT

Desde este espacio sólo aclaran que “no sabemos cómo se va a instrumentar, pero opinamos que hay que removerlo”.

Las miradas están puestas especialmente en Fernando Carbajal, Marcela Coletta y Jorge Rizzotti (Democracia para Siempre); Oscar Zago y Eduardo Falcone (MID); y Nicolás Massot y Esteban Paulón (Encuentro Federal), todos miembros de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Desde Encuentro Federal reconocen que la situación está “en debate”. “Algunos no quieren tirar tanto de la cuerda porque por ahora no hay nada concreto en lo judicial localmente”, dijeron a C5N, y agregaron que el pedido de expulsión presentado ayer por algunos diputados de UxP, en conjunto con ex libertarios de Coherencia, “se pasó un par de pueblos”.

De todas formas, aclaran que el planteo que se podría formalizar este miércoles no implica la expulsión de Espert de la Cámara, sino su desplazamiento de la presidencia de la comisión. “Hasta ahí me da la cuerda”, admite un legislador del espacio, que ve con buenos ojos la idea de que La Libertad Avanza mantenga la conducción de Presupuesto, pero con otro nombre al frente.

Desde el MID manejan una postura similar. Aunque públicamente Eduardo Falcone aseguró que “Espert no está en condiciones de conducir la Comisión de Presupuesto”, dentro del bloque no hay una decisión tomada. “Veremos in situ”, dijeron a este medio.

En Democracia para Siempre también hay reparos. Si bien algunos integrantes del bloque afirman que “Espert debería irse y poner a otro”, aún no definen si acompañarán formalmente la avanzada UxP. “Depende cómo venga planteado”, deslizan cerca de uno de sus miembros.

Una jugada en terreno difuso

La maniobra que planea UxP también abrió otro debate de fondo: ¿es válido remover al presidente de una comisión en la propia comisión? ¿O debería tratarse en el recinto? En principio, el reglamento de la Cámara no establece con claridad cómo debe resolverse este tipo de situaciones, y todo parece depender del acuerdo político que se logre entre los bloques.

Aun así, el peronismo apunta a aprovechar la reunión convocada para este miércoles a las 13 horas, originalmente pensada para recibir al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en el marco del debate por el Presupuesto 2026. Si las condiciones están dadas, el pedido de remoción podría plantearse en ese mismo espacio, dándole a la comisión —y no al pleno de la Cámara— la posibilidad de definir el futuro de Espert en la presidencia. Desde UxP aclaran que el planteo no busca quitarle al oficialismo asuma el control de la comisión, sino que La Libertad Avanza designe a otro diputado de su espacio para ocupar la presidencia.