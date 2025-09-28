Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas Los movimientos simples de yoga ayudan a relajar cuerpo y mente antes de dormir, logrando un descanso profundo sin necesidad de pastillas. Por







Con estas posiciones, conciliar el sueño es mucho más factible. Freepik

Dormir bien se ha vuelto un lujo para mucha gente. Entre la rutina laboral, la sobreexposición a pantallas y la cabeza que no para de dar vueltas, el insomnio se instala como un visitante molesto. Y aunque las infusiones o las clásicas ovejitas siguen siendo recursos populares, muchas veces se quedan cortos frente a la ansiedad nocturna.

Ahí es donde entra el yoga. Esta disciplina milenaria no solo busca estirar músculos o mejorar la postura: también ofrece herramientas concretas para calmar la mente. Ciertas posiciones actúan como un botón de apagado interno, ayudando a que el sistema nervioso se suelte y habilite el descanso que tanto falta.

Claro que no se trata de fórmulas mágicas ni de promesas universales. Cada cuerpo responde distinto, y lo que a uno lo lleva directo a la almohada, a otro quizás solo lo relaje un poco. Pero la experiencia acumulada muestra que algunas posturas son especialmente efectivas para preparar la transición hacia el sueño.

balasana

Las 9 posturas de yoga para dormirse lo más rápido posible (postura del niño): al apoyar el torso sobre los muslos y dejar caer la frente al suelo, se genera una sensación de refugio que calma el ritmo mental.

Adho Mukha Svanasana (perro boca abajo): la clásica V invertida estira todo el cuerpo y libera la tensión acumulada en hombros y espalda.

Paschimottanasana (pinza sentada): sentado con las piernas extendidas, la flexión hacia adelante relaja la zona lumbar y afloja la rigidez de la jornada.

Uttanasana (pinza de pie): flexionarse desde la posición erguida favorece el estiramiento profundo de la parte posterior del cuerpo, ideal tras muchas horas sentado.

Sarvangasana-or-Shoulder-Stand-Pose-or-Salamba-Sarvangasana Sarvangasana (vela): levantar el cuerpo sobre los hombros con las piernas hacia el techo no solo alarga la columna, también estimula la tiroides, clave en los ritmos del sueño.

Sukhasana (postura fácil): sentarse con las piernas cruzadas y la espalda recta favorece la respiración pausada, perfecta para calmar la ansiedad antes de dormir.

Savasana (postura del cadáver): recostarse boca arriba con los brazos y piernas sueltos es una invitación a soltar toda tensión, acompañada de respiración consciente.

Ananda Balasana (bebé feliz): al sujetar los pies con las manos mientras las rodillas se acercan al pecho, se genera una sensación lúdica que relaja el sistema nervioso.

Chakravakasana (postura del gato): alternar el arqueo y redondeo de la espalda masajea la columna y libera bloqueos musculares. Estas posiciones, mantenidas unos minutos y acompañadas de respiración lenta, pueden convertirse en un ritual nocturno. No reemplazan un buen colchón ni hábitos de higiene del sueño, pero sí ofrecen un atajo corporal hacia la calma. Y a veces, eso es justo lo que se necesita para apagar la mente y caer en un sueño reparador.