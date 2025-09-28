28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Los movimientos simples de yoga ayudan a relajar cuerpo y mente antes de dormir, logrando un descanso profundo sin necesidad de pastillas.

Por
Con estas posiciones

Con estas posiciones, conciliar el sueño es mucho más factible.

Freepik

Dormir bien se ha vuelto un lujo para mucha gente. Entre la rutina laboral, la sobreexposición a pantallas y la cabeza que no para de dar vueltas, el insomnio se instala como un visitante molesto. Y aunque las infusiones o las clásicas ovejitas siguen siendo recursos populares, muchas veces se quedan cortos frente a la ansiedad nocturna.

Estas posturas son consideradas restaurativas y permiten conciliar el sueño.
Te puede interesar:

Las mejores 9 posturas de yoga para dormirse rápido: son muy efectivas

Ahí es donde entra el yoga. Esta disciplina milenaria no solo busca estirar músculos o mejorar la postura: también ofrece herramientas concretas para calmar la mente. Ciertas posiciones actúan como un botón de apagado interno, ayudando a que el sistema nervioso se suelte y habilite el descanso que tanto falta.

Claro que no se trata de fórmulas mágicas ni de promesas universales. Cada cuerpo responde distinto, y lo que a uno lo lleva directo a la almohada, a otro quizás solo lo relaje un poco. Pero la experiencia acumulada muestra que algunas posturas son especialmente efectivas para preparar la transición hacia el sueño.

balasana

Las 9 posturas de yoga para dormirse lo más rápido posible

  • (postura del niño): al apoyar el torso sobre los muslos y dejar caer la frente al suelo, se genera una sensación de refugio que calma el ritmo mental.

  • Adho Mukha Svanasana (perro boca abajo): la clásica V invertida estira todo el cuerpo y libera la tensión acumulada en hombros y espalda.

  • Paschimottanasana (pinza sentada): sentado con las piernas extendidas, la flexión hacia adelante relaja la zona lumbar y afloja la rigidez de la jornada.

  • Uttanasana (pinza de pie): flexionarse desde la posición erguida favorece el estiramiento profundo de la parte posterior del cuerpo, ideal tras muchas horas sentado.

Sarvangasana-or-Shoulder-Stand-Pose-or-Salamba-Sarvangasana

  • Sarvangasana (vela): levantar el cuerpo sobre los hombros con las piernas hacia el techo no solo alarga la columna, también estimula la tiroides, clave en los ritmos del sueño.

  • Sukhasana (postura fácil): sentarse con las piernas cruzadas y la espalda recta favorece la respiración pausada, perfecta para calmar la ansiedad antes de dormir.

  • Savasana (postura del cadáver): recostarse boca arriba con los brazos y piernas sueltos es una invitación a soltar toda tensión, acompañada de respiración consciente.

  • Ananda Balasana (bebé feliz): al sujetar los pies con las manos mientras las rodillas se acercan al pecho, se genera una sensación lúdica que relaja el sistema nervioso.

  • Chakravakasana (postura del gato): alternar el arqueo y redondeo de la espalda masajea la columna y libera bloqueos musculares.

Estas posiciones, mantenidas unos minutos y acompañadas de respiración lenta, pueden convertirse en un ritual nocturno. No reemplazan un buen colchón ni hábitos de higiene del sueño, pero sí ofrecen un atajo corporal hacia la calma. Y a veces, eso es justo lo que se necesita para apagar la mente y caer en un sueño reparador.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El yoga en general es una gran disciplina para eliminar el estrés, pero hay una postura que nunca falla para generar serenidad.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

El caso de María Reolina, una mujer de 117 años residente en Valença, en el estado de Río de Janeiro, ha generado asombro en su entorno y entre los equipos de salud de Brasil. 

Tiene 117 años, vio pasar a 36 presidentes brasileños y es un ejemplo de longevidad: cuál es la historia de María Reolina

Hay un ingrediente que si se suma al café de la mañana, puede ser muy beneficioso para la salud mental.

El ingrediente secreto que se puede sumar al café para tener una ola de energía a la mañana

Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés.

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ahorca a varios sectores productivos.

Sojeros de EEUU protestan por el freno de compras de China tras los aranceles: qué rol ocupa Argentina

Hace 13 minutos
Pese a la oposición de Israel, Trump cree que puede alcanzar un acuerdo.

Trump aseguró que hay "una oportunidad real" de terminar la guerra en Gaza

Hace 17 minutos
Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Hace 17 minutos
Este tipo de remeras aparece como una de las apuestas más fuertes para la primavera-verano que se aproxima.

Adiós al corpiño tradicional: esta es la prenda súper cómoda que más se va a usar en primavera

Hace 29 minutos
Secar la ropa dentro de casa durante el invierno es una opción muy conveniente para evitar preocupaciones relacionadas con el clima.  

Qué hacer si no se te seca la ropa después de lavarla en días de lluvia

Hace 40 minutos