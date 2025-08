Una estrella de Hollywood que se dedicó a la acción reveló su secreto para la longevidad: quién es A los 71, sigue entrenando y haciendo sus escenas. Su rutina combina ejercicio, alegría y compromiso. Por







Para él, el equilibrio está en moverse, disfrutar y no limitarse.

A sus 71 años, Jackie Chan sigue desafiando el paso del tiempo con una energía que no parece propia de su edad. Lejos de las pausas o los dobles de riesgo, continúa realizando sus propias escenas, manteniendo un estilo único que marcó generaciones. Su receta para mantenerse en forma incluye movimiento constante, una actitud positiva y una rutina de entrenamiento especial.

Figura clave del cine de acción, forjó una carrera basada en el esfuerzo físico real, sin artificios ni trucos digitales. Desde muy joven, demostró en cada escena una muestra de habilidad, precisión y entrega. Aunque los años dejaron cicatrices, su filosofía de vida y su compromiso con el trabajo siguen siendo los mismos: entrenar con regularidad, no obsesionarse con las dietas y mantener el disfrute como eje central.

Su presencia en nuevas producciones y su rol como mentor para jóvenes actores refuerzan la idea de que la longevidad también se construye con disciplina.

jackiechanjpg.jpg El famoso actor Jackie Chan Cómo hace Jackie Chan para extender su longevidad La vitalidad de Jackie Chan no es casualidad, sino el resultado de décadas de entrenamiento, constancia y una filosofía centrada en el bienestar. Pese a los rigores físicos de su carrera, nunca se apartó del cine de acción ni delegó sus escenas más exigentes. Según él mismo, lo más importante está en mantener la mente y el cuerpo conectados: “Cuando lo has hecho durante 64 años seguidos, ya no hay preparación física. Todo está en tu corazón y alma”.

En una entrevista reciente, el actor reveló que su hábito más saludable es el ejercicio regular. Practica entrenamiento cruzado al menos tres veces por semana, algo que le permite conservar movilidad, fuerza y equilibrio. Si bien admite que descansar no es lo suyo, “Odio descansar”, confesó, suele recuperar energía con breves siestas que le alcanzan para continuar activo. Para él, el equilibrio está en moverse, disfrutar y no limitarse: “Mi filosofía de salud es no hacer dieta, comer todo lo que me gusta y ser feliz”.

jackie-chan.avif Esa elección de vida no estuvo exenta de consecuencias. Las lesiones marcaron su cuerpo, desde fracturas hasta cirugías, incluyendo un accidente grave en 1986 durante la filmación de Armour of God, que casi le cuesta la vida. Aquel episodio lo llevó a reflexionar sobre los riesgos, pero no lo detuvo. Al contrario, consolidó aún más su decisión de seguir adelante, adaptando sus movimientos al paso del tiempo: “Ya no soy como cuando tenía 20 años... Ahora, hago una sola patada”. Su rol en Karate Kid: Leyendas representa más que un regreso. Como maestro del joven Li Fong, Jackie Chan no solo actúa, sino que acompaña de cerca el desarrollo del elenco. Participa en los entrenamientos, sugiere tomas, dirige a los extras y contagia su búsqueda por la excelencia. El film deja a la vista los valores que él mismo aplica fuera del set, como la humildad, esfuerzo constante y un profundo respeto por el arte marcial como disciplina formadora.