El baño puede estar desinfectado e impecable, pero este simple error representa un grave riesgo para la salud. Qué recomiendan los expertos.

El baño es uno de los lugares de la casa donde solemos tomarnos más en serio el tema de la limpieza. No se trata solo de una cuestión de higiene y estética sino, según señalan los expertos, también de salud: un nuevo estudio demostró por qué nunca hay que tirar la cadena del inodoro con la tapa levantada.

Este es un detalle que habitualmente podemos pasar por alto, sobre todo cuando estamos en nuestro propio baño, porque nos confiamos de haberlo limpiado a fondo. Sin embargo, la evidencia indica que deberíamos bajar la tapa siempre, sin importar si se trata de un sanitario público o no.

La recomendación se suma a otras más conocidas como ventilar habitualmente el baño (un extractor de aire puede ayudar en el caso de que no tenga ventanas al exterior) y limpiar adecuadamente todas las superficies, en especial el inodoro y el bidet, con lavandina u otros productos.

Un estudio de la Universidad de Colorado que se publicó en la revista Scientific Reports se propuso saber cuántas gotas de agua salían despedidas hacia el ambiente cuando se tiraba la cadena del inodoro con la tapa levantada. Para eso, se utilizó una cámara especial de alta velocidad y una luz láser.

Los resultados fueron alarmantes: las gotas alcanzaron una altura de un metro y medio y una velocidad de 2 metros por segundo. Las más grandes cayeron sobre las superficies del baño en cuestión de segundos, pero las más pequeñas se mantuvieron flotando en el aire durante varios minutos.

"Esperábamos que las partículas simplemente flotaran, pero salieron como un bólido", remarcó el profesor John Crimaldi, especialista en ingeniería ambiental y autor principal del estudio. "Hemos comprobado que estos aerosoles son más enérgicos y de más rápida propagación de lo que se pensaba", afirmó.

Estas pequeñas gotas y partículas, también conocidas como aerosoles, pueden contener patógenos intestinales, bacterias como e.coli y salmonella e incluso el virus del Covid-19. Para evitar su propagación, la clave es tirar siempre la cadena con la tapa baja y desinfectarla con regularidad.