El estudioso buscó poner en primer plano un producto natural realmente beneficioso para quienes desean mantener su salud protegida hasta edades avanzadas.

Una alimentación adecuada constituye un pilar esencial para la salud, especialmente cuando se combina con ejercicio regular. Adoptar una dieta variada y nutritiva mejora el estado físico actual y contribuye a un envejecimiento saludable, además de favorecer una mayor esperanza de vida. Sin embargo, en el ámbito de la nutrición persisten muchos mitos sobre qué alimentos conviene consumir para mantener una rutina sana.

Uno de los mitos más extendidos y perjudiciales se enfoca en los alimentos ricos en carbohidratos. Existe una percepción negativa sobre estos productos que lleva a muchas dietas a eliminarlos por completo. Esta visión errónea ignora un hecho fundamental: los carbohidratos son esenciales para el funcionamiento diario del organismo.

A pesar de la mala fama que tienen, los carbohidratos constituyen una fuente vital de energía. Su eliminación total puede resultar perjudicial y contraproducente. Es fundamental comprender que no todos los carbohidratos son iguales y que una dieta saludable debe incluir aquellos complejos y nutritivos, integrándolos de manera equilibrada para asegurar un rendimiento físico y mental óptimo.

Buettner se muestra claro respecto a los factores beneficiosos que el boniato aporta a la alimentación habitual. Señala que este alimento es un superalimento accesible para todos. Recomienda especialmente la variedad morada, aunque considera que cualquier tipo resulta beneficioso.

Destaca que el boniato es económico, aporta carbohidratos complejos y proteínas, además de contener una gran cantidad de micronutrientes. Su sabor también es otro punto a favor, ya que resulta delicioso.

El experto explica que incluir boniato en la dieta diaria puede contribuir de forma significativa a mejorar la nutrición y la salud general. Su perfil nutricional lo convierte en un alimento ideal para diversas preparaciones culinarias. Buettner resalta que, gracias a su bajo costo y alta disponibilidad, el boniato es una opción práctica para quienes buscan mejorar su alimentación sin gastar mucho dinero.

Además, subraya que sus propiedades ayudan a mantener niveles estables de energía debido a los carbohidratos complejos que aporta. Esto favorece un rendimiento constante a lo largo del día. El aporte proteico del boniato también es importante, pues contribuye a la reparación y mantenimiento de tejidos en el organismo. Su consumo regular puede ser beneficioso en este sentido.

Por último, el experto señala que el boniato contiene micronutrientes esenciales que apoyan diferentes funciones corporales, desde el sistema inmunológico hasta el metabolismo. Todo esto, junto a su sabor agradable, convierte a este tubérculo en un alimento valioso para incorporar en la dieta diaria.

Además, Buettner menciona que el boniato puede ser un aliado importante para quienes buscan controlar el peso corporal, ya que su alto contenido de fibra ayuda a generar sensación de saciedad, evitando así el consumo excesivo de alimentos entre comidas. Esta característica, sumada a sus beneficios nutricionales, lo posiciona como una opción saludable y completa para distintos tipos de dietas.