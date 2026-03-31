31 de marzo de 2026 Inicio
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Las ONG advirtieron sobre el aumento del autismo y exigieron datos oficiales en Argentina

Un grupo de organizaciones alertaron sobre el incremento de casos del trastorno, ya que subieron más de un 400% en las últimas décadas.

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Las ONG advirtieron sobre el aumento del autismo.

Las ONG advirtieron sobre el aumento del autismo.

Un total de siete organizaciones presentaron un documento conjunto en el que advirtieron sobre el crecimiento sostenido del autismo y la necesidad urgente de respuestas estructurales en Argentina, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y durante la jornada Miradas que Conectan.

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El texto pone el foco en el aumento de la prevalencia a nivel internacional. En las últimas décadas, la cifra pasó de 1 cada 150 niños en el año 2000 a 1 cada 31 en la actualidad, lo que significa una suba superior al 400%. En tal sentido, las organizaciones alertaron que el autismo ya no es una realidad aislada, sino una condición presente en la vida cotidiana, que atraviesa a familias y comunidades en todos los ámbitos.

En tanto, uno de los principales reclamos del documento es la falta de estadísticas oficiales en Argentina, lo que dificulta dimensionar el problema, proyectar su evolución y diseñar políticas públicas adecuadas. "Sin datos no hay políticas públicas posibles. Necesitamos que el autismo forme parte de las estadísticas oficiales para poder dar respuestas reales", señalaron desde las organizaciones firmantes.

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El juego es fundamental para niños.

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Como medida prioritaria, propusieron la incorporación progresiva de indicadores sobre autismo y neurodivergencias en los relevamientos oficiales existentes, como los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los sistemas de información en salud y educación.

En esta línea, plantearon la necesidad de avanzar hacia políticas públicas integrales, sostenidas en el tiempo, que garanticen el acceso a prestaciones, apoyos y derechos, en un contexto de creciente demanda social.

El documento fue acompañado por organizaciones como TEActiva, Brincar, APAdeA, PANAACEA, Amigos en Movimiento y Empujando Límites, entre otras, y se inscribe dentro de las acciones de la Semana Azul 2026.

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