Un experto en longevidad reveló cómo evitar las caídas a partir de los 65 años

Muchas personas con fracturas, como las de cadera o fémur, no logran recuperar por completo su movilidad: cuál es la actividad fundamental para fortalecer los músculos.

Peter Attia, reconocido médico especialista en longevidad con base en Texas, centra su atención en un problema serio y muchas veces subestimado: las caídas en adultos mayores. Según el experto, estas caídas constituyen una de las causas más frecuentes de muerte accidental en personas mayores de 65 años. Frente a este preocupante escenario, Attia resalta la importancia de implementar medidas preventivas para proteger la salud y el bienestar de este grupo etario.

Preocupado por la seguridad de los adultos mayores, el doctor Attia comparte un consejo esencial para evitar estos accidentes. Su recomendación se basa en una estrategia práctica y clave que puede marcar una diferencia significativa en la prevención de caídas. El especialista enfatiza que la solución no reside en métodos complejos, sino en un enfoque específico y constante que contribuya a mantener la estabilidad y la fuerza.

El consejo de Attia busca brindar a los adultos mayores herramientas efectivas para su protección. Su propuesta se fundamenta en la idea de que la prevención representa la mejor medicina, y que una acción sencilla puede influir considerablemente en la calidad de vida y la longevidad. De esta forma, el experto ofrece una guía clara para que las personas mayores de 65 años puedan tomar el control de su salud y disminuir notablemente el riesgo de accidentes graves.

Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Para Attia, el punto clave en la prevención de caídas es el entrenamiento de las fibras musculares de contracción rápida. Según el experto, la única manera de fortalecer estas fibras es mediante el levantamiento de pesos muy pesados. Aunque esta práctica puede parecer inapropiada para personas mayores, es fundamental para conservar la fuerza y la agilidad muscular similar a la que se tenía en la juventud.

Además de los ejercicios con pesas, Attia sugiere incluir movimientos dinámicos en la rutina diaria, como rebotar, desplazarse de lado a lado y saltar. Estos patrones de movimiento contribuyen a mantener la agilidad y la reactividad del cuerpo, especialmente de los pies, elementos esenciales para evitar tropiezos y pérdidas de equilibrio que derivan en caídas.

Otro factor crucial que el especialista señala es la reducción de la densidad ósea y la masa muscular que ocurre con el envejecimiento. Este problema afecta particularmente a las mujeres, quienes presentan mayor vulnerabilidad tras la menopausia debido a la caída en los niveles de estrógeno, hormona clave para mantener la densidad ósea. La combinación de huesos debilitados y pérdida muscular aumenta considerablemente el riesgo de caídas.

El estrógeno juega un papel esencial en la protección de la estructura ósea. Su disminución provoca una mayor fragilidad en los huesos, lo que junto con la pérdida de masa muscular incrementa la probabilidad de lesiones graves al caer. Attia enfatiza que, si bien las caídas representan un peligro a cualquier edad, su impacto se vuelve mucho más significativo después de los 65 años.

En cuanto a las consecuencias, las caídas pueden traer resultados graves y a menudo irreversibles. Muchas veces, estas situaciones pueden ser fatales o dejar secuelas que impiden recuperar la movilidad previa, afectando severamente la calidad de vida de los afectados. Esta realidad subraya la importancia de prevenir estos accidentes antes que tratar sus consecuencias.

La recomendación final de Attia es contundente: es fundamental realizar tanto ejercicio como sea posible, especialmente entrenamiento de fuerza. Mantener el cuerpo fuerte y preparado resulta esencial para reducir el riesgo de lesiones graves y garantizar una longevidad activa y segura. Este llamado a la acción invita a los adultos mayores y a toda la población a invertir en su salud física como medida preventiva ante las caídas.