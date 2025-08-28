28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un experto en longevidad reveló cómo debe estar compuesto el 50% de tu comida para beneficiar la salud

Un porcentaje importante de cada comida debería estar compuesto por vegetales frescos. Fermentados y proteínas de calidad completan la fórmula para un envejecimiento saludable.

Por
La propuesta del especialista se centra en construir una dieta sólida

La propuesta del especialista se centra en construir una dieta sólida, simple y sostenible.

FREEPIK

La alimentación cumple un rol decisivo en la forma en que se envejece, y cada vez más investigaciones apuntan a que lo que se pone en el plato influye directamente en la calidad de vida. El médico argentino Sebastián de la Rosa, especialista en longevidad y salud intestinal, sostiene que la clave no está en los suplementos ni en las modas pasajeras, sino en una elección consciente de los alimentos cotidianos.

Te puede interesar:

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

El experto remarca que muchas personas buscan soluciones rápidas en cápsulas o polvos, cuando los nutrientes más potentes y seguros provienen de los productos frescos. En particular, los vegetales ofrecen antioxidantes y compuestos bioactivos que fortalecen el organismo, protegen las células y reducen el impacto del estrés oxidativo. Incorporarlos en grandes proporciones no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también favorece un envejecimiento más equilibrado y vital.

Con este enfoque, De la Rosa propone organizar la dieta siguiendo criterios simples y efectivos, tales como priorizar lo que aporta mayores beneficios y minimizar aquello que supone un riesgo. Una estrategia inspirada en la ley de Pareto, que invita a concentrarse en lo esencial en lugar de desgastarse en detalles secundarios.

colesterol
Los alimentos ricos en fibra se deben sumar a la dieta diaria para reducir el colesterol.

Los alimentos ricos en fibra se deben sumar a la dieta diaria para reducir el colesterol.

Estas son las cosas que deben estar sí o sí en tu comida según un experto en longevidad

Para Sebastián de la Rosa, la base de una dieta saludable es clara: al menos el 50% del volumen de cada comida debe estar compuesto por verduras variadas. Este grupo de alimentos, según explica, es la mejor fuente de antioxidantes naturales, mucho más efectivos y seguros que los suplementos en cápsulas. Además, insiste en que el exceso de antioxidantes sintéticos puede resultar perjudicial, mientras que los vegetales frescos ofrecen un balance perfecto para proteger al organismo.

Otro pilar fundamental es el consumo regular de alimentos fermentados. Yogur, kéfir, chucrut o miso, en pequeñas cantidades, favorecen una microbiota intestinal diversa y resistente, lo que está directamente relacionado con una mayor longevidad y mejor estado de salud. Para el especialista, no es necesario gastar en probióticos caros, ya que alcanza con integrar estos productos tradicionales a la rutina alimentaria.

En cuanto a las proteínas, el médico recomienda moderar la presencia de las de origen animal y dar mayor protagonismo a las de base vegetal, como las legumbres o el tofu. En su propuesta, el pescado y marisco deberían aparecer tres o cuatro veces por semana, el pollo un par de veces y la carne roja solo en una ocasión. Además, destaca que no es lo mismo consumir alimentos provenientes de animales criados en libertad que de sistemas intensivos, ya que el perfil de nutrientes cambia significativamente.

De la Rosa también advierte que, aunque ciertos alimentos puedan contener trazas de metales pesados o pesticidas, priorizar opciones frescas, de temporada y, en lo posible, de origen orgánico puede marcar la diferencia. Como ejemplo, el pescado sigue siendo un alimento altamente recomendable si se eligen especies pequeñas como sardinas o arenques, que concentran menos contaminantes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los trabajadores del Garrahan anunciaron un paro de 24 horas.

Nuevo paro a puertas abiertas en el Hospital Garrahan, a la espera de la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica

Integrar estos siete hábitos permite mejorar la salud física y emocional desde el comienzo del día. 

Si querés extender tu longevidad, estos son los hábitos matutinos ideales para implementar

Los adultos de 25 a 44 años son los que muestran los mayores niveles de información.

Dengue: apenas tres de cada diez argentinos se considera bien informado sobre la enfermedad

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Un estudio reveló qué importancia puede tener una bacteria del intestino para ganar fuerza muscular y longevidad

Se registran casos de dengue en Argentina.

Dengue en Argentina: por qué ya hay nuevos casos en invierno y cómo prevenirlo

Con programas adaptados, asesoramiento profesional y la motivación adecuada, el deporte se convierte en un aliado estratégico para envejecer de manera activa, plena y saludable.

Un estudio reveló cuál es la actividad clave para la longevidad en mayores de 60 años

Rating Cero

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

La estrella del pop y su pareja, jugador de los Kansas City Chiefs, compartieron la noticia a través de sus redes sociales.

Una estrella superfamosa anunció su casamiento y es furor: de qué se trata

Sofía Jujuy Jiménez le respondió a Yanina Latorre.

Sofía "Jujuy" Jiménez desafió a Yanina Latorre: "Si te animás..."

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

últimas noticias

Santa Fe habilitó la reelección de los gobernadores.

Santa Fe habilitó la reelección y Maximiliano Pullaro podrá buscar otro mandato como gobernador

Hace 9 minutos
Crimen de Claudia Scrazzlo: el dato clave que compromete a la hija de la víctima

Crimen en Tristán Suárez: una mujer fue asesinada, enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente

Hace 16 minutos
play

Echarri: "La pelea del Garrahan es la pelea de todos"

Hace 43 minutos
María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

María Eugenia Vidal cuestionó al gobierno de Milei por la corrupción en ANDIS y marcó diferencias en el PRO

Hace 1 hora
play

Un diputado negó maniobras para boicotear la comisión $LIBRA: "Al Gobierno le conviene que se investigue"

Hace 1 hora