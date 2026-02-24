Advierten que usar el celular en el baño puede tener consecuencias inesperadas para la salud

24 de febrero de 2026 Inicio
Un estudio científico reveló que el hábito de utilizar el smartphone en el inodoro aumenta la presión sobre las venas de la zona anal y rectal, lo que, a su vez, incrementa el riesgo de sufrir un trastorno muy molesto.

El 66% de los participantes del estudio utilizaba su dispositivo móvil en el baño.

Un estudio publicado en la revista PLOS One reveló que el hábito de utilizar el celular en el inodoro está directamente relacionado con un mayor riesgo de desarrollar hemorroides. Los investigadores confirmaron esta tendencia tras analizar a adultos sometidos a colonoscopías, ajustando los resultados según la edad, dieta y actividad física.

La investigación determinó que el 66% de los participantes utilizaba su dispositivo móvil en el baño, siendo los perfiles más jóvenes los más propensos a esta conducta. El informe técnico destacó que este grupo presentaba un 46% más de riesgo de padecer la afección en comparación con quienes no ingresaban con tecnología.

El problema radica en el tiempo de permanencia: el 37% de los usuarios de smartphones pasan más de cinco minutos por visita. Esta conducta aumenta la presión sobre las venas de la zona anal y rectal, facilitando la inflamación y el sangrado característicos de esta patología.

Según explicó Trisha Pasricha, autora principal del estudio: "El uso del teléfono mientras se está en el inodoro se asoció a un aumento del 46% en la probabilidad de padecer hemorroides. Es posible que dónde y cómo usamos nuestros teléfonos pueda tener consecuencias inesperadas".

La distracción digital prolonga el esfuerzo físico innecesario

Los especialistas advierten que las actividades más frecuentes en el sanitario son la lectura de noticias y el uso de redes sociales. Estas plataformas están diseñadas para retener la atención, lo que provoca que los pacientes pierdan la noción del tiempo y prolonguen innecesariamente el esfuerzo físico.

Sobre este punto, Pasricha añade: "Este estudio refuerza el consejo general de dejar el teléfono fuera del baño e intentar dedicar sólo unos minutos a defecar. Si tardas más, pregúntate por qué. ¿Era realmente difícil, o tu atención estaba centrada en otra cosa?".

Finalmente, la experta subrayó la importancia de modificar los hábitos del estilo de vida moderno para prevenir complicaciones. "Sentarse más tiempo en el retrete por estar distraído con el teléfono puede aumentar el riesgo de hemorroides. Es seguro sugerir dejar el teléfono fuera del baño", concluyó.

