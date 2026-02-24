Gripe aviar: Uruguay declaró la emergencia sanitaria por casos de "alta patogenicidad"

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del país vecino resolvió la medida después de detectar la enfermedad en aves silvestres en Maldonado, Rocha y Canelones.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay declaró la emergencia sanitaria en todo el país luego de confirmarse el hallazgo de influenza aviar de "alta patogenicidad" H5 en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

El Gobierno uruguayo pidió evitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos, así como mantener una limpieza estricta del calzado, con el objetivo de contener la propagación y reducir el riesgo de transmisión hacia el sistema productivo avícola.

En tal sentido, la Dirección General de Servicios Ganaderos limitó los movimientos de aves de traspatio y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola, al tiempo que se dispuso que las aves de sistemas productivos free range permanezcan en instalaciones cerradas y bajo mallas antipájaros durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.

En este marco, también quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar en todo el país. Además, el documento advierte que el incumplimiento de las disposiciones podrá ser motivo de sanciones.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en una granja ubicada en la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y suspendió, de manera temporal, las exportaciones del sector.

Además, se activó el protocolo de contingencia con vigilancia en el lugar y zonas de control para evitar nuevos brotes. Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.