24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Gripe aviar: Uruguay declaró la emergencia sanitaria por casos de "alta patogenicidad"

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del país vecino resolvió la medida después de detectar la enfermedad en aves silvestres en Maldonado, Rocha y Canelones.

Por
Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay declaró la emergencia sanitaria en todo el país luego de confirmarse el hallazgo de influenza aviar de "alta patogenicidad" H5 en aves silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones.

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 
Te puede interesar:

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que...""

El Gobierno uruguayo pidió evitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos, así como mantener una limpieza estricta del calzado, con el objetivo de contener la propagación y reducir el riesgo de transmisión hacia el sistema productivo avícola.

Gripe aviar
Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

En tal sentido, la Dirección General de Servicios Ganaderos limitó los movimientos de aves de traspatio y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola, al tiempo que se dispuso que las aves de sistemas productivos free range permanezcan en instalaciones cerradas y bajo mallas antipájaros durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.

En este marco, también quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar en todo el país. Además, el documento advierte que el incumplimiento de las disposiciones podrá ser motivo de sanciones.

Confirmaron un caso de gripe aviar en una granja bonaerense: frenaron las exportaciones temporalmente

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) detectó un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en una granja ubicada en la localidad de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y suspendió, de manera temporal, las exportaciones del sector.

Además, se activó el protocolo de contingencia con vigilancia en el lugar y zonas de control para evitar nuevos brotes. Tras la notificación al organismo sanitario de la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y la elevada mortandad de aves, veterinarios oficiales recolectaron las muestras y las remitieron al Laboratorio Oficial del SENASA en Martínez, que confirmó el resultado de IAAP H5.

Posteriormente, entre las acciones sanitarias contempladas en el plan, los agentes del SENASA supervisarán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

En caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el brote, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su condición sanitaria, posibilitando la reactivación de las exportaciones aviares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

La propuesta turística local se apoya en una fuerte revalorización del pasado.

Naturaleza y cultura: este es el pueblo uruguayo que se destaca para hacer una escapada única en 2026

asi es playa del rivero, el destino de uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Así es Playa del Rivero, el destino de Uruguay que eligen todos los que les gusta el deporte

Los siitos ideales en Uruguay para ir con tus amigos

Qué playas son las mejores para hacer una escapada con amigos en Uruguay en 2026

El verano abre un abanico de posibilidades para organizar días a medida.

Qué playas son las mejores para ir en familia si estás de visita por Uruguay en 2026

Existen playas en Uruguay que son perfectas para quienes buscan sitios tranquilos

Qué playa de Uruguay es perfecta para visitar si estás buscando una escapada de tranquilidad

Rating Cero

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que...""

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

últimas noticias

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que...""

Hace 3 minutos
play
La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

Hace 15 minutos
El Gobierno recibió al Grupo de los 6.

El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económico

Hace 24 minutos
play
Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

Hace 38 minutos
orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Hace 39 minutos