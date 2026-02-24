24 de febrero de 2026 Inicio
Reino Unido: nació el primer bebé de un útero trasplantado perteneciente a una mujer fallecida

Grace Bell, quien nació sin el órgano reproductivo, dio a luz a un niño sano mediante una cesárea programada. El procedimiento forma parte de un programa de investigación pionero que abre nuevas puertas al deseo de maternar.

Imagen ilustrativa. Hugo es el nombre del primer bebé nacido de un útero trasplantado de una mujer fallecida.

Una mujer británica marcó un hito científico tras dar a luz al primer bebé nacido de un útero trasplantado de una donante fallecida. El nacimiento del pequeño Hugo Richard Norman Powell, que representa un avance fundamental para la medicina reproductiva, ocurrió en diciembre de 2025 en el hospital Queen Charlotte's and Chelsea.

Grace Bell padecía una condición congénita que le impidió desarrollar su propio útero desde el nacimiento. Tras recibir el órgano, la paciente inició un tratamiento de fecundación in vitro en la clínica de fertilidad Lister de Londres. El equipo médico supervisó de forma estricta cada etapa del proceso hasta el momento del parto.

Según informó Euronews, la madre manifestó su gratitud hacia quienes permitieron este milagro mediante la donación voluntaria. "No hay palabras para agradecer lo suficiente a mi donante y a su familia", expresó Bell con gran emoción. Además, aseguró que su hijo conocerá el origen del regalo que le permitió llegar a este mundo.

En declaraciones a la BBC, la flamante madre brindó detalles sobre el tratamiento con mucha emoción y detalló las sensaciones antes, durante y después del parto y se refirió, nuevamente, a su donante. "Pienso en mi donante y su familia todos los días", sostuvo y agregó: "Una parte de ella vivirá en mí para siempre".

El profesor Richard Smith, codirector del equipo de investigación, celebró el éxito de la intervención tras años de estudios. "Fue maravilloso estar en el parto y ver llegar al mundo al pequeño Hugo, después de nuestro recorrido con esta familia", señaló el especialista, quien también destacó la valentía de los padres de la donante ante la pérdida de su propia hija. "Esa decisión desembocó finalmente en el nacimiento de un niño sano", afirmó el profesional.

Isabel Quiroga, integrante del equipo científico, calificó el suceso como un punto de inflexión para la salud femenina. "Es un gran hito, que da más esperanza a las mujeres que no tienen útero y quieren formar una familia", declaró la investigadora. "Mi esperanza es que algún día esta vía para ser madre sea mucho más accesible", agregó entusiasmada.

