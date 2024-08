Un estudio de Harvard reveló una nueva hipótesis sobre cuál fue el inicio de la vida

Bajo el título “Imitando la electroquímica inducida por rayos en la Tierra primitiva”, el estudio, dado a conocer en Proceedings of the National Academy of Sciences, sugiere que la electroquímica del plasma impulsada por rayos transformó la atmósfera primitiva del planeta en un espacio favorable para la creación de los compuestos esenciales para la existencia.

origen tierra

Cuál es la nueva hipótesis sobre el origen de la vida según un estudio de Harvard

Según los investigadores, la atmósfera terrestre en ese tiempo estaba dominada por gases inertes como el nitrógeno y el dióxido de carbono, que no reaccionaban con facilidad para conformar las complejas moléculas orgánicas necesarias para la vida. Sin embargo, como comunicó The Harvard Gazette, el estudio indica que los rayos pudieron haber sido la chispa esencial para activar estos gases y transformarlos en compuestos reactivos como monóxido de carbono, ácido fórmico, y iones de nitrato, nitrito y amonio.

Estas sustancias, generadas por el contacto de los rayos con los gases presentes en la atmósfera, habrían sido clave para el nacimiento y la supervivencia de las primeras formas de vida en la Tierra.

George M. Whitesides, profesor del Departamento de Química y Biología Química de Harvard, fue quien lideró la investigación y se basó en experimentos donde recrearon las condiciones de la Tierra primitiva. Para eso usaron un sistema electroquímico de plasma. Este sistema habilitó al cuerpo de científicos a imitar las descargas eléctricas de alta energía que habrían sido usuales en el planeta hace miles de millones de años, y demostró cómo estos rayos provocaron reacciones químicas complejas en las interfases entre fases gaseosa, líquida y sólida.

Cómo repercute esta hipótesis con la búsqueda de vida extraterrestre según Harvard

Sin embargo, la singularidad de los rayos, según el estudio de Harvard, se basa en su capacidad de motivar la electroquímica a través de diferentes interfaces, lo que posibilita la conexión entre la atmósfera, los océanos y la tierra, además de desencadenar localmente altas concentraciones de moléculas vitales.

Este estudio iluminó los posibles orígenes de la vida en la esfera terrestre y también aportó nuevas ópticas para la búsqueda de vida en otros planetas. Los investigadores sobresaltaron que procesos parecidos podrían darse en otros lugares del universo, donde la presencia de rayos y la electroquímica vinculada contribuirían al surgimiento de vida extraterrestre. El análisis, además, abrió la puerta a la indagación de nuevas aplicaciones en la fabricación de productos químicos y procesos ecológicos, como la elaboración de fertilizantes.