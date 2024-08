Cuáles son los beneficios que tienen las freidoras de aire según Harvard

La freidora de aire se convirtió en un dispositivo popular en la cocina contemporánea gracias a sus múltiples ventajas para el organismo. Según el especialista recibido en la prestigiosa Universidad, su uso puede colaborar a una dieta más salubre en comparación con la fritura estándar.

La Air Fryer o freidora de aire, es un electrodoméstico que posibilita cocinar alimentos a través de la circulación de aire caliente, lo que consigue una textura crujiente parecida a la de los alimentos fritos, pero con una mínima porción del aceite que usualmente se usaría en la fritura.

Esta herramienta de cocción capturó la atención de muchas personas debido a su garantía de ofrecer comidas más nutritivas sin dejar de lado el sabor y la textura de los alimentos fritos más consumidos.

En el contenido que compartió en TikTok, el Dr. Sethi subraya tres razones principales por las que las personas deberían tener en cuenta cambiar el aceite y la sartén por la fritura con aire: porque posee un menor contenido de grasa, porque ayuda en la pérdida de peso y porque tiene una menor cantidad de compuestos dañinos.

Always talk to your own doctor before making any diet changes. This video is for educational purposes only.