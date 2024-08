Un estudio de Harvard reveló que las personas son más buenas si están enamorados: ¿cuál es la explicación científica?

Según distintos informes de la Universidad estadounidense y de Frontiers in Psychology, el amor genera que las personas sean más comprensivas y generosas.

El amor fue el centro de infinitos poemas, canciones y películas, presentándolo como una fuerza capaz de cambiar a las personas de formas mágicas y poderosas. Y, al parecer, no es una creencia de los autores románticos. ¿Qué dice la ciencia sobre el amor? ¿Realmente estar enamorados nos hace ser más buenos? . Los estudiosos de Harvard revelaron estudios que indican el efecto de esta magnética emoción.

La ciencia demuestra que el amor es un suceso complejo que involucra el intercambio de factores biológicos, psicológicos, evolutivos y culturales. Para entender mejor la temática, es clave examinar tanto estudios psicológicos como sociológicos que exploran su impacto en la conducta humana.

Por qué las personas son más empáticas y generosas si están enamoradas según Harvard

El enamoramiento tiene efectos significativos a nivel cerebral. Según un informe dado a conocer en la revista Frontiers in Psychology, el enamoramiento activa zonas del cerebro asociadas con la gratificación y la euforia, parecidas a las que se activan con la ingesta de drogas revitalizantes. Estos cambios neurológicos pueden generar una fuerte sensación de felicidad y satisfacción general.

Además, investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que el amor romántico tiene la capacidad de incrementar la producción de oxitocina y dopamina, hormonas que no solo optimizan el estado anímico, sino que también motivan conductas prosociales como la solidaridad y la compresión.

Un análisis llevado a cabo por la Universidad de California, Berkeley, descubrió que las personas enamoradas exhibían mayores niveles de humanitarismo y consideración hacia las demás personas. Esto indica que el amor puede estimular al individuo a actuar de manera más sensible y simpática.

Cuáles son las consecuencias negativas de estar enamorado según Harvard

Sin embargo, no todos las consecuencias del enamoramiento son necesariamente positivas. La misma intensidad emocional que puede conducir a actitudes prosociales también puede devenir en celos, apego emocional, desconfianza , rivalidad e inseguridad.

Según un artículo en The Journal of Social and Personal Relationships, el amor apasionado puede llevar a un menor grado de libertad y una mayor fragilidad interna, lo que puede tener efectos negativos en las acciones y formas de atravesar los sentimientos y las conexiones con los demás.

Es prioritario considerar que no todos los cambios relacionados con el enamoramiento son favorables. La idealización de la pareja, común en las primeras etapas del vinculo sexo afectivo, puede llevar a expectativas poco realistas, idealizaciones y decepciones.

En paralelo, un estudio de la Universidad de Toronto explicó que la sobrevaloración de otra persona, puede resultar en disgustos y frustraciones a medida que la realidad de la situación vincular se torne más evidente e inapelable.