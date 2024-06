Un estudio de Harvard reveló que pueden existir los extraterrestres disfrazados entre humanos: ¿qué tan probable es?

El trabajo, realizado por los investigadores de Harvard Tim Lomas, Brendan Case y Michael Masters, se publicó bajo el título: The cryptoterrestrial hypothesis: A case for scientific openness to a concealed earthly explanation for Unidentified Anomalous Phenomena” (“La hipótesis criptoterrestre: un caso a favor de la apertura científica a una explicación terrenal oculta para un fenómeno anómalo no identificado”).