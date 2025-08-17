17 de agosto de 2025 Inicio
Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

Investigación de la Universidad de Chicago identifica efectos directos de ciertos edulcorantes sobre la actividad y el ritmo del miocardio.

Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Durante 2025, un estudio de la Universidad de Chicago reveló que el corazón posee receptores de sabor dulce similares a los de la lengua, conocidos como TAS1R2 y TAS1R3, que hasta ahora se consideraban exclusivos del sistema gustativo. La presencia de estos receptores en las células del corazón sugiere que la actividad del músculo cardíaco puede ser influida de manera directa por lo que se consume, sin necesidad de mediadores hormonales o químicos externos.

El análisis se centró en edulcorantes artificiales como el aspartamo, ampliamente utilizados en desayunos y productos procesados. Los resultados mostraron que estos compuestos producen alteraciones en la contracción del miocardio y en la regulación del calcio intracelular, elementos esenciales para la correcta función cardíaca. Estos cambios generan preocupación por la posible aparición de arritmias y otros problemas de ritmo que podrían comprometer la salud cardiovascular.

Los hallazgos de esta investigación plantean nuevas preguntas sobre la seguridad de los edulcorantes y su impacto en el corazón, destacando la importancia de reconsiderar su consumo frecuente. La evidencia apunta a que el músculo cardíaco responde de forma inmediata a ciertos componentes de la dieta, marcando un cambio significativo en la comprensión de cómo la alimentación afecta la función cardíaca y la salud en general.

El consumo de edulcorantes artificiales puede alterar la contracción del miocardio y la regulación del calcio intracelular.

El consumo de edulcorantes artificiales puede alterar la contracción del miocardio y la regulación del calcio intracelular.

Por qué el edulcorante puede afectar al corazón

Los edulcorantes artificiales activan directamente los receptores de sabor dulce presentes en las células del corazón, provocando variaciones en la contracción del miocardio y en la dinámica del calcio intracelular, procesos fundamentales para mantener un ritmo cardíaco estable. Esta activación directa significa que el corazón puede responder de forma inmediata a lo que se ingiere, sin la intervención de hormonas u otros mediadores químicos.

El hallazgo sugiere que incluso cantidades comunes de aspartamo o edulcorantes similares podrían tener un efecto sobre la función cardíaca, especialmente en personas con predisposición a arritmias. Los investigadores señalan que este mecanismo explica cómo ciertos compuestos en la dieta podrían alterar la salud cardiovascular de manera más directa de lo que se creía previamente.

La Universidad de Chicago descubrió receptores de sabor en las células del corazón, un hallazgo sin precedentes.

La Universidad de Chicago descubrió receptores de sabor en las células del corazón, un hallazgo sin precedentes.

Además, este descubrimiento abre la puerta a futuras investigaciones sobre la relación entre la dieta y el corazón, planteando la necesidad de evaluar la seguridad de los edulcorantes en el consumo cotidiano y su posible impacto a largo plazo sobre la función cardíaca. La evidencia actual resalta la importancia de analizar cuidadosamente los ingredientes de los productos que se consumen con frecuencia, considerando no solo efectos metabólicos sino también consecuencias directas sobre el ritmo y la contracción del corazón.

