Soy pediatra y estos son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales musicales El video viral de Maluma retando a una fan generó debate sobre el impacto que pueden tener estos eventos en la salud auditiva, especialmente cuando se trata de menores. Qué recomiendan los expertos. Por







Los niños siempre deben usar protección auditiva en entornos muy ruidosos. Freepik

El video de Maluma retando a una fan en pleno concierto por llevar a su bebé de un año se volvió viral y generó debate en muchos países. El cantante colombiano le reprochó que el niño no tenía protección en los oídos a pesar de que "el sonido está durísimo", algo en lo que un pediatra se mostró de acuerdo.

Se trata del médico español Jose Miguel Sequí, a quien le consultaron desde Antena 3 cuál era la edad mínima adecuada para llevar a un niño a un concierto, siempre que esté acompañado de sus padres o familiares. "¡A ninguna edad!", respondió el profesional de manera contundente.

Sequí señaló que "es fundamental la sensibilización" sobre este tema porque en muchas ciudades y países "falta legislación al respecto". "Si vamos, deberíamos acudir con medidas de protección adecuadas para que en un futuro no les genere daño el exponerlos a condiciones que no están pensadas para ellos", remarcó.

recitales river plate.jpg El pediatra aclaró que estas recomendaciones también se extienden a los adultos, incluso cuando no se trata de recitales sino de usar auriculares en casa o en la calle. "Por norma, deberíamos escuchar música al 60% del volumen máximo y durante un período no mayor a 60 minutos", afirmó.

Cuáles son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales Los sistemas auditivos de los bebés y niños pequeños aún están en desarrollo, por lo que son más sensibles que los de los adultos. La exposición a niveles altos de ruido puede afectar el desarrollo de su audición e, incluso, provocarles daños permanentes. Esto incluye la dificultad para oír sonidos bajos o apagados y la aparición de un zumbido o pitido en los oídos denominado tinnitus.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés no estén expuestos a ruidos superiores a 85 decibeles, y señala que el límite superior más seguro es de 60 decibeles, es decir, el volumen de una conversación normal. Un recital, en cambio, se ubica entre 90 y 120 decibeles.