Soy pediatra y estos son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales musicales

El video de Maluma retando a una fan en pleno concierto por llevar a su bebé de un año se volvió viral y generó debate en muchos países. El cantante colombiano le reprochó que el niño no tenía protección en los oídos a pesar de que "el sonido está durísimo", algo en lo que un pediatra se mostró de acuerdo.
Se trata del médico español Jose Miguel Sequí, a quien le consultaron desde Antena 3 cuál era la edad mínima adecuada para llevar a un niño a un concierto, siempre que esté acompañado de sus padres o familiares. "¡A ninguna edad!", respondió el profesional de manera contundente.
Sequí señaló que "es fundamental la sensibilización" sobre este tema porque en muchas ciudades y países "falta legislación al respecto". "Si vamos, deberíamos acudir con medidas de protección adecuadas para que en un futuro no les genere daño el exponerlos a condiciones que no están pensadas para ellos", remarcó.
recitales river plate.jpg
El pediatra aclaró que estas recomendaciones también se extienden a los adultos, incluso cuando no se trata de recitales sino de usar auriculares en casa o en la calle. "Por norma, deberíamos escuchar música al 60% del volumen máximo y durante un período no mayor a 60 minutos", afirmó.
Cuáles son los riesgos de llevar a bebés y niños a recitales
Los sistemas auditivos de los bebés y niños pequeños aún están en desarrollo, por lo que son más sensibles que los de los adultos. La exposición a niveles altos de ruido puede afectar el desarrollo de su audición e, incluso, provocarles daños permanentes. Esto incluye la dificultad para oír sonidos bajos o apagados y la aparición de un zumbido o pitido en los oídos denominado tinnitus.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés no estén expuestos a ruidos superiores a 85 decibeles, y señala que el límite superior más seguro es de 60 decibeles, es decir, el volumen de una conversación normal. Un recital, en cambio, se ubica entre 90 y 120 decibeles.