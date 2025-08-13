Un cardiólogo hizo una fuerte advertencia: reveló qué puede significar despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada

Por qué motivos puede ocurrirnos esto durante la noche. Pexels

A muchas personas les puede ocurrir que, durante la madrugada, se despiertan. Pero no porque haya habido un ruido molesto, ni un calor asfixiante o incluso algún bicho, sino que simplemente abrieron los ojos sin motivo aparente. Esto, aunque parezca algo intrascendente, habla bastante de nuestro propio cuerpo.

Sobre esta interrupción del sueño habló Alexandre Olmos, cardiólogo y divulgador que ostenta 31.000 seguidores en TikTok. En uno de sus videos más recientes, el doctor explicó “tres síntomas silenciosos y lo que realmente significan”, y destacó que “estos síntomas le pasan a miles de personas todos los días y como no duelen los ignoran”.

En este sentido, el especialista atacó contra lo que se denomina 'falso insomnio', y explicó: “Si te despiertas entre las dos y las cuatro de la madrugada no es insomnio sin más”. En cambio, “muchas veces es una descarga de cortisol o una desregulación hepática”, lo que provoca que el cuerpo se vea forzado a compensar “por algo que no está funcionando bien en tus biorritmos”.

insomnio no poder dormir.jpg Otras advertencias del cardiólogo El cardiólogo expuso que la niebla mental o la dificultad para hallar concentración entre la distracción. “No es tener muchas cosas en la cabeza. Puede estar relacionado con desequilibrios en tus niveles de glucosa, inflamación silenciosa o una mala función mitocondrial. Tu cerebro no está recibiendo energía real”, reveló.

Asimismo, hizo referencia también a los bajones de energía que suceden después de comer, algo que está identificado como un proceso normal, pero que no lo es. “Si en lugar de sentirte con energía, sientes sueño, pesadez, irritabilidad... Eso indica un posible problema en la gestión de tu glucosa o inflamación digestiva. No es normal, aunque muchos ya se hayan acostumbrado”, sostuvo.