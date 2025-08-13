13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un cardiólogo hizo una fuerte advertencia: reveló qué puede significar despertarse entre las 2 y las 4 de la madrugada

Alexandre Olmos es un especialista en la materia e identificó tres síntomas silenciosos que sufren muchas personas.

Por
Por qué motivos puede ocurrirnos esto durante la noche.

Por qué motivos puede ocurrirnos esto durante la noche.

Pexels

A muchas personas les puede ocurrir que, durante la madrugada, se despiertan. Pero no porque haya habido un ruido molesto, ni un calor asfixiante o incluso algún bicho, sino que simplemente abrieron los ojos sin motivo aparente. Esto, aunque parezca algo intrascendente, habla bastante de nuestro propio cuerpo.

Estas opciones se posicionan como una opción ideal para desayunos, meriendas o snacks energéticos.
Te puede interesar:

Ni palta ni hummus: las tostadas súper proteicas que te van a volar la cabeza

Sobre esta interrupción del sueño habló Alexandre Olmos, cardiólogo y divulgador que ostenta 31.000 seguidores en TikTok. En uno de sus videos más recientes, el doctor explicó “tres síntomas silenciosos y lo que realmente significan”, y destacó que “estos síntomas le pasan a miles de personas todos los días y como no duelen los ignoran”.

En este sentido, el especialista atacó contra lo que se denomina 'falso insomnio', y explicó: “Si te despiertas entre las dos y las cuatro de la madrugada no es insomnio sin más”. En cambio, “muchas veces es una descarga de cortisol o una desregulación hepática”, lo que provoca que el cuerpo se vea forzado a compensar “por algo que no está funcionando bien en tus biorritmos”.

insomnio no poder dormir.jpg

Otras advertencias del cardiólogo

El cardiólogo expuso que la niebla mental o la dificultad para hallar concentración entre la distracción. “No es tener muchas cosas en la cabeza. Puede estar relacionado con desequilibrios en tus niveles de glucosa, inflamación silenciosa o una mala función mitocondrial. Tu cerebro no está recibiendo energía real”, reveló.

Asimismo, hizo referencia también a los bajones de energía que suceden después de comer, algo que está identificado como un proceso normal, pero que no lo es. “Si en lugar de sentirte con energía, sientes sueño, pesadez, irritabilidad... Eso indica un posible problema en la gestión de tu glucosa o inflamación digestiva. No es normal, aunque muchos ya se hayan acostumbrado”, sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trabajadores del Garrahan vuelven a movilizarse tras la media sanción a la emergencia pediátrica.

Trabajadores del Garrahan vuelven a movilizarse tras la media sanción a la emergencia pediátrica

Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

confirmaron el primer brote de listeriosis a causa del consumo de un queso infectado

Confirmaron el primer brote de listeriosis a causa del consumo de un queso infectado

Este pequeño ajuste puede ser clave para mejorar la digestión, el descanso y la salud metabólica. 

La mejor hora para que los mayores de 65 años cenen: pocos lo sabían

Un cardiólogo advirtió que estos 5 alimentos pueden afectar a la salud futura de los niños: "Enfermedades crónicas"

Muchas personas con fracturas, como las de cadera o fémur, no logran recuperar por completo su movilidad.

Un experto en longevidad reveló cómo evitar las caídas a partir de los 65 años

Rating Cero

Lali Espósito eligió a Alan Lenz en lugar de Valentina y las redes estallaron.
play

Escándalo en La Voz Argentina 2025: la polémica elección de Lali Espósito que hizo estallar a las redes

Un film familiar llegó a Netflix en agosto 2025.
play

Cigüeñas, la historia que no te contaron es la película que volvió a ser tendencia en Netflix: de qué se trata

Tiene muy pocos capítulos, está en Netflix y es una serie que marcó un antes y un después

No se ha confirmado cuál será el rol de Paladín en el nuevo spin-off de Bruja Escarlata y Visión para Disney Plus.

Marvel apostará por un villano interesante e infravalorado en la próxima serie de Vision

Martina Pereyra, recordada por su participación en Gran Hermano.

La impresionante transformación de Martina Pereyra de Gran Hermano: notable cambio de look

A pesar de la compra, Skydance podría desprenderse de sus inversiones en Argentina.

Skydance compró Paramount Global: qué pasará con Telefe tras la millonaria fusión

últimas noticias

play

Trabajadores del Garrahan: movilización a la sede de Unión Personal contra los copagos a los afiliados

Hace 8 minutos
Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

Hace 19 minutos
Los integrantes del equipo argentino de Copa Davis.

Con una novedad, se confirmó el equipo de Argentina para enfrentar a Países Bajos por la Copa Davis

Hace 32 minutos
Segúnla autopsia, Williams Quispe Quenta murió a causa de un edema agudo de pulmón ycongestión visceral generalizada

Detuvieron a otra viuda negra, acusada por la muerte de un joven en Ciudadela

Hace 34 minutos
La Comisión de Acción Social y Salud Pública elevó un pedido de informe al Gobierno tras las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: Diputados realizó un pedido de informe al Gobierno ante la creciente cantidad de muertes

Hace 46 minutos