18 de mayo de 2026 Inicio
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El Malbrán envió un equipo a Ushuaia para identificar la circulación de hantavirus

Especialistas del Servicio de Biología Molecular capturarán roedores para aportar datos clave al brote de hantavirus en el crucero HV Hondius. Hay tres especies de roedores en la mira.

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Cruceros en Ushuaia

Cruceros en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Secretaría de Turismo de Ushuaia

Un equipo de científicos y científicas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Doctor Carlos Malbrán viajaron a Ushuaia para capturar roedores silvestres en un operativo de vigilancia ambiental. Los integrantes del Servicio de Biología Molecular tienen el objetivo de investigar el brote de hantavirus en el crucero HV Hondius que partió desde la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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Se trata de un trabajo conjunto con la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia en sectores seleccionados según criterios ecológicos y epidemiológicos. El equipo de especialistas tuvo en cuenta tanto el ambiente como los hábitos de las especies de roedores que pueden transmitir el virus.

Hay tres roedores en la mira del Malbrán: el Oligoryzomys longicaudatus, el Abrothrix hirta y el Abrothrix olivacea. Todos podrían haber transmitido el virus en áreas silvestres del sur argentino. La recolección de especímenes durará una semana.

Especies sospechosas de hantavirus
Especies de roedores sospechosas de contagiar hantavirus en el sur de Argentina: el Oligoryzomys longicaudatus (arriba izq), el Abrothrix hirta (arriba der) y el Abrothrix olivacea (abajo).

Especies de roedores sospechosas de contagiar hantavirus en el sur de Argentina: el Oligoryzomys longicaudatus (arriba izq), el Abrothrix hirta (arriba der) y el Abrothrix olivacea (abajo).

Cómo capturarán a los roedores sospechosos de contagiar hantavirus

El equipo cumplirá estrictas medidas de seguridad en todo momento, como el uso de mamelucos descartables, ropa de campo especial, guantes, protección ocular, mascarillas de alta eficiencia, equipos de presión positiva y sistemas de respiración autónoma. Además, las zonas seleccionadas para capturar roedores son áreas con baja circulación de personas.

Los especímenes serán capturados con trampas Sherman con un cebo particular para las tres especies. Las trampas se colocarán durante la noche y se revisarán durante el día. En el caso de que sean exitosas, los roedores serán transportados a un laboratorio de campaña donde les tomarán muestras de sangre y tejidos, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

Las muestras se colocarán en envases de seguridad biológica y se almacenarán en freezers a -80 °C en instituciones de la zona, hasta que puedan ser trasladadas al laboratorio central del Malbrán para su análisis definitivo. Una vez completados los siete días de recolección, se retirarán todas las trampas y se descontaminará el equipamiento de trabajo.

Qué se hará con las muestras recolectadas

Una vez que las muestras lleguen al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán, primero se realizarán análisis serológicos para detectar anticuerpos específicos contra el hantavirus. Si alguna muestra da positivo, avanzan con estudios moleculares para buscar el genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR.

En segundo lugar se realizará la secuenciación genética, que permite caracterizar el virus circulante y aportar información clave para el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria y el seguimiento del brote.

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