Soy médico y estas son las 3 señales que advierten que tu corazón está débil

Cómo darse cuenta de que uno tiene el corazón débil.

La salud cardiovascular se ha convertido en una de las preocupaciones más comunes de la sociedad, que busca hábitos y estilos de vida que puedan subsanar posibles enfermedades. En este sentido, existen algunas señales que pueden determinar si un corazón está débil, según un experto.

El doctor Jeremy London, cirujano cardíaco y divulgador, compartió en sus redes sociales algunas pistas que pueden ayudarnos a saber cual es la condición de nuestro corazón. En este sentido, si se identifica algunas de estas reacciones, es importante visitar a un médico para asegurar nuestro bienestar.

Desafortunadamente, cabe aclarar que los padecimientos cardiovasculares no siempre presentan síntomas claros hasta que se encuentran en una etapa avanzada. El video, publicado en la cuenta de TikTok @drjeremylondon, cosechó casi 500 mil visualizaciones y recibió muchos comentarios por parte de lo usuarios.

cardiólogo pc Freepik Cuáles son las 3 señales que indican que mi corazón está débil Si uno presenta dificultad para respirar cuando está caminando, lo más probable es que necesite revisar su corazón. Y es que London asocia esta señal a que no está fluyendo suficiente oxígeno, lo que lo obliga a respirar más fuerte, más rápido o más profundo de lo habitual, lo que podría indicar una afección cardíaca o pulmonar. Este ritmo cardíaco irregular, en caso de sostenerse por varios minutos, puede llevar a consecuencias graves.

La falta de aire cuando uno está acostado es otra de las señales a las que se le debe prestar atención. El especialista explicó que la razón de este problema radica en que, al estar en esta posición el corazón tiene problemas para bombear la sangre adicional que naturalmente se distribuye desde las piernas a los pulmones. Lo ideal es acudir a un médico, aunque de forma momentánea se puede usar almohadas para aliviar la falta de aire.

El último síntoma que mencionó el cirujano fue la hinchazón en las piernas. Esto es un reflejo de acumulación de líquido en los tejidos que se presenta cuando la sangre se acumula en las venas e indica que su corazón no está funcionando correctamente. Este problema requiere de atención médica inmediata, ya que podría significar insuficiencia cardíaca. Weak vs. Strong Heart #doctor #surgeon #hearthealth #heartsurgery #fyp @drjeremylondon