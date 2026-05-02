Para quienes desean conocer al país vecino de forma diferente, lejos de las playas más conocidas, este lugar ofrece una experiencia auténtica y profundamente cultural.

Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición.

Ubicado en el norte de un país vecino, existe un destino que conserva intacta su esencia. Conocido como “la capital del tradicionalismo”, este rincón invita a descubrir paisajes, historia y arte. Así es Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición.

Estos son los cuatro planes perfectos para hacer un fin de semana en Buenos Aires

Tacuarembó es el departamento más grande de la nación rioplatense y también uno de los más representativos de la cultura gaucha. Sus habitantes suelen llamarlo “ el corazón del país ” o “el pago más grande de la patria”, una definición que resume el fuerte sentido de pertenencia que se respira en la región.

Entre praderas, cerros y pueblos con encanto, la identidad local aparece en cada detalle:

Además, muchos consideran a Tacuarembó como la cuna de Carlos Gardel, una historia que forma parte del orgullo cultural de sus habitantes.

Cómo es Tacuarembó, el pueblo de Uruguay ideal para hacer una escapada

En este pueblo uruguayo, la cultura no está encerrada en museos: se vive al aire libre. El visitante puede encontrarse con más de 150 obras distribuidas entre calles, plazas y edificios, convirtiendo a la ciudad en una galería abierta.

Su paisaje natural también es uno de sus mayores atractivos:

praderas extensas

cerros chatos

lagunas

caminos rurales ideales para recorrer con calma

Todo esto crea una atmósfera distinta para quienes buscan una escapada auténtica.

Lugares imperdibles para visitar

Entre sus principales atractivos se destacan:

Iporá

A pocos kilómetros del centro, este balneario rodeado por un lago artificial es ideal para descansar, acampar y practicar deportes al aire libre.

Valle Edén

Un rincón natural rodeado de cerros y senderos donde también se encuentra el Museo de Carlos Gardel.

San Gregorio de Polanco

Famoso por sus atardeceres y por albergar uno de los primeros museos a cielo abierto de arte visual en Latinoamérica.

Entre paisajes rurales, arte al aire libre y fuerte identidad gaucha, Tacuarembó se presenta como uno de los destinos más auténticos para descubrir otra cara de Uruguay.