2 de mayo de 2026 Inicio
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Así es Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición

Para quienes desean conocer al país vecino de forma diferente, lejos de las playas más conocidas, este lugar ofrece una experiencia auténtica y profundamente cultural.

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Tacuarembó

Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición.

  • Es el pueblo uruguayo que conserva la tradición gaucha
  • Un destino cultural en el corazón de Uruguay
  • Naturaleza, historia y arte en un solo lugar
  • La tierra que muchos vinculan con Carlos Gardel

Ubicado en el norte de un país vecino, existe un destino que conserva intacta su esencia. Conocido como “la capital del tradicionalismo”, este rincón invita a descubrir paisajes, historia y arte. Así es Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición.

La ciudad despliega alternativas accesibles que permiten disfrutar desde paseos históricos hasta ferias populares.
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Tacuarembó es el departamento más grande de la nación rioplatense y también uno de los más representativos de la cultura gaucha. Sus habitantes suelen llamarlo “el corazón del país” o “el pago más grande de la patria”, una definición que resume el fuerte sentido de pertenencia que se respira en la región.

Entre praderas, cerros y pueblos con encanto, la identidad local aparece en cada detalle:

  • esculturas en espacios públicos
  • murales a cielo abierto
  • tradiciones rurales preservadas
  • música y literatura con raíces profundas

Además, muchos consideran a Tacuarembó como la cuna de Carlos Gardel, una historia que forma parte del orgullo cultural de sus habitantes.

Tacuarembo

Cómo es Tacuarembó, el pueblo de Uruguay ideal para hacer una escapada

En este pueblo uruguayo, la cultura no está encerrada en museos: se vive al aire libre. El visitante puede encontrarse con más de 150 obras distribuidas entre calles, plazas y edificios, convirtiendo a la ciudad en una galería abierta.

Su paisaje natural también es uno de sus mayores atractivos:

  • praderas extensas
  • cerros chatos
  • lagunas
  • caminos rurales ideales para recorrer con calma

Todo esto crea una atmósfera distinta para quienes buscan una escapada auténtica.

Lugares imperdibles para visitar

Entre sus principales atractivos se destacan:

  • Iporá

A pocos kilómetros del centro, este balneario rodeado por un lago artificial es ideal para descansar, acampar y practicar deportes al aire libre.

  • Valle Edén

Un rincón natural rodeado de cerros y senderos donde también se encuentra el Museo de Carlos Gardel.

  • San Gregorio de Polanco

Famoso por sus atardeceres y por albergar uno de los primeros museos a cielo abierto de arte visual en Latinoamérica.

Entre paisajes rurales, arte al aire libre y fuerte identidad gaucha, Tacuarembó se presenta como uno de los destinos más auténticos para descubrir otra cara de Uruguay.

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