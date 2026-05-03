"Llamame": hizo un gol y lo festejó haciendo publicidad para su segundo trabajo El delantero Tomasz Skublak aprovechó las cámaras de la transmisión de la Canadian Premier League y sorprendió al celebrar mostrando su tarjeta de agente inmobiliario. El momento se hizo viral en redes sociales por la ingeniosa forma de hacer marketing. Por + Seguir en







El delantero convirtió el gol y aprovechó las cámaras para vender casas.

Tomasz Skublak abrió la cuenta para Inter Toronto en la victoria 4-1 frente a Atlético Ottawa por la Canadian Premier League y sorprendió con un festejo insólito: aprovechó las cámaras para hacer marketing. El delantero canadiense de 28 años sacó de su media una tarjeta de agente inmobiliario, su segundo trabajo fuera del fútbol, y la mostró haciendo un gesto con los dedos: "Llámame". El momento se volvió viral en redes sociales por la ingeniosa forma de hacer publicidad.

El delantero no solo se desempeña como futbolista profesional, sino que también tiene un segundo empleo como agente inmobiliario en Ontario. Por eso, Tomasz Skublak aprovechó las cámaras para dar visibilidad a su actividad comercial.

Después del partido, donde su equipo salió triunfante y él se convirtió en la figura del encuentro, explicó que suele invertir en marketing para su negocio y que vio en ese festejo una oportunidad única de obtener "publicidad gratuita" durante la transmisión.

Skublak hizo un golazo, se quitó los guantes y sacó de su media su tarjeta personal que mostró a cámara y luego volvió a guardar. Los relatores del partido entre risas describieron el momento como ingenioso y también le hicieron promoción a la segunda actividad del delantero.

Embed Tomasz Skublak is a good striker—and, more importantly, an even better real estate agent pic.twitter.com/uHT7hNyDWs — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 3, 2026 La jornada fue perfecta para Skublak ya que apenas cinco minutos después de su comentado festejo volvió a convertir y dejó encaminado el triunfo de Inter Toronto. La goleada se completó con un tanto en contra de Loïc Cloutier y otro de Julian Altobelli, mientras que Atlético Ottawa recién pudo descontar a los 84 minutos gracias a Wesley Timoteo.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales donde miles de usuarios destacaron la creatividad del delantero canadiense, que convirtió un gol y al mismo tiempo encontró una forma ingeniosa de promocionar su segundo trabajo.