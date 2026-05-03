3 de mayo de 2026 Inicio
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"Llamame": hizo un gol y lo festejó haciendo publicidad para su segundo trabajo

El delantero Tomasz Skublak aprovechó las cámaras de la transmisión de la Canadian Premier League y sorprendió al celebrar mostrando su tarjeta de agente inmobiliario. El momento se hizo viral en redes sociales por la ingeniosa forma de hacer marketing.

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El delantero convirtió el gol y aprovechó las cámaras para vender casas. 

El delantero convirtió el gol y aprovechó las cámaras para vender casas. 

Tomasz Skublak abrió la cuenta para Inter Toronto en la victoria 4-1 frente a Atlético Ottawa por la Canadian Premier League y sorprendió con un festejo insólito: aprovechó las cámaras para hacer marketing. El delantero canadiense de 28 años sacó de su media una tarjeta de agente inmobiliario, su segundo trabajo fuera del fútbol, y la mostró haciendo un gesto con los dedos: "Llámame". El momento se volvió viral en redes sociales por la ingeniosa forma de hacer publicidad.

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El delantero no solo se desempeña como futbolista profesional, sino que también tiene un segundo empleo como agente inmobiliario en Ontario. Por eso, Tomasz Skublak aprovechó las cámaras para dar visibilidad a su actividad comercial.

Después del partido, donde su equipo salió triunfante y él se convirtió en la figura del encuentro, explicó que suele invertir en marketing para su negocio y que vio en ese festejo una oportunidad única de obtener "publicidad gratuita" durante la transmisión.

Skublak hizo un golazo, se quitó los guantes y sacó de su media su tarjeta personal que mostró a cámara y luego volvió a guardar. Los relatores del partido entre risas describieron el momento como ingenioso y también le hicieron promoción a la segunda actividad del delantero.

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La jornada fue perfecta para Skublak ya que apenas cinco minutos después de su comentado festejo volvió a convertir y dejó encaminado el triunfo de Inter Toronto. La goleada se completó con un tanto en contra de Loïc Cloutier y otro de Julian Altobelli, mientras que Atlético Ottawa recién pudo descontar a los 84 minutos gracias a Wesley Timoteo.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales donde miles de usuarios destacaron la creatividad del delantero canadiense, que convirtió un gol y al mismo tiempo encontró una forma ingeniosa de promocionar su segundo trabajo.

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