2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Estos son los cuatro planes perfectos para hacer un fin de semana en Buenos Aires

La ciudad despliega diversas propuestas para disfrutar en el fin de semana largo. Cultura, tradición y entretenimiento aparecen como opciones accesibles.

Por
La ciudad despliega alternativas accesibles que permiten disfrutar desde paseos históricos hasta ferias populares.

La ciudad despliega alternativas accesibles que permiten disfrutar desde paseos históricos hasta ferias populares.

  • La ciudad ofrece múltiples alternativas accesibles para disfrutar jornadas de descanso sin realizar grandes gastos.
  • Ferias tradicionales, espacios culturales y circuitos gastronómicos se posicionan entre las opciones más atractivas.
  • Las propuestas permiten recorrer distintos barrios porteños con actividades para diversos intereses.
  • Buenos Aires mantiene una agenda variada que facilita escapadas urbanas económicas durante el fin de semana.

La Ciudad de Buenos Aires tiene para ofrecer una amplia variedad de actividades para quienes buscan aprovechar un fin de semana con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas sin necesidad de alejarse demasiado.

Destino destacado para irse a vivir en España.
Te puede interesar:

Busca revitalizar la comunidad: este es el pueblo de España que ofrece viviendas y trabajo asegurado

Los barrios porteños concentran opciones para todos los gustos, con recorridos que incluyen mercados tradicionales, museos de relevancia internacional y espacios de diseño independiente. Estas propuestas convierten a la capital en un destino ideal para quienes desean descansar o explorar nuevos rincones urbanos.

feria san telmo

Qué planes son ideales para hacer en Buenos Aires en un fin de semana

Uno de los paseos más tradicionales es la Feria de San Telmo, donde la calle Defensa se llena de antigüedades, espectáculos callejeros y propuestas artísticas. Este circuito se destaca por su identidad histórica y su ambiente dinámico, convirtiéndose en una opción clásica para recorrer durante horas.

Otra alternativa recomendada es visitar el Museo Nacional de Bellas Artes, que ofrece acceso gratuito a una destacada colección con obras de referentes internacionales y argentinos. Su oferta cultural lo posiciona como uno de los espacios más relevantes para quienes prefieren experiencias artísticas.

Museo Nacional de Bellas Artes

Para quienes buscan una experiencia más vinculada a las tradiciones locales, la Feria de Mataderos reúne gastronomía típica, música folklórica y artesanías en un entorno que refleja costumbres argentinas. Es una propuesta ideal para pasar una tarde entre sabores regionales y actividades populares.

En Palermo, la Feria Honduras en Plaza Serrano ofrece diseño independiente, moda vintage y objetos originales. Este espacio resulta atractivo para quienes prefieren recorridos urbanos ligados al consumo cultural, el paseo relajado y la exploración comercial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición.

Así es Tacuarembó, el pueblo uruguayo que es perfecto para visitar y encontrarse con la tradición

Tafí del Valle, una escapada otoñal con menos turismo.

El destino en Argentina que en otoño tiene menos gente y es más barato

Un escenario privilegiado para el senderismo, las excursiones y la contemplación.

Los 3 mejores lugares de Ushuaia para conocer este otoño 2026

El mirador del Obelisco ofrece una vista única de la 9 de Julio y las cúpulas de las Ciudad. 

Cómo subir al Obelisco para ver la Ciudad de Buenos Aires desde la altura: cuánto sale y dónde reservar

¿Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro?

Cómo es el pueblo de Alemania que ofrece alquileres por menos de un euro

La temporada ideal para conocerlo va de marzo a junio, cuando hay menos lluvias.

Es un pueblo con una belleza natural imponente, está en Salta y es perfecto para conocer en otoño 2026

Rating Cero

La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato.

"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

La ruptura se concretó hace aproximadamente un mes.

Silvina Escudero se separó tras 9 años de relación

Preocupa el avance de la enfermedad que tiene Bruce Willis. 

La familia de Bruce Willis se une para organizar su despedida: "Un adiós desgarrador"

¿Qué pasa en Ariel en su salsa?

Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en guerra: "La relación es nula"

Flor Peña está pareja desde 2013.

¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

últimas noticias

La acusación contra Lucero se formalizó el 20 de abril, pero se hizo pública en las últimas horas.

La abuela de Guadalupe Lucero, tras la imputación del abuelo paterno: "Que pague por el daño a las criaturas"

Hace 5 minutos
La ciudad despliega alternativas accesibles que permiten disfrutar desde paseos históricos hasta ferias populares.

Estos son los cuatro planes perfectos para hacer un fin de semana en Buenos Aires

Hace 37 minutos
play
El pilarense demostró que si está el auto, está el talento del piloto.

Colapinto hizo historia en Miami: igualó su mejor clasificación en Fórmula 1 y largará en el 8º lugar

Hace 47 minutos
La famosa prefiere mantener a su nuevo amor en el anonimato.

"Nunca había conectado así": una ex Gran Hermano confirmó su nuevo romance luego de una separación escandalosa

Hace 1 hora
Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Hace 1 hora