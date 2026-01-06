Turismo en Argentina: el destino con una pileta gigante para refrescarse en el verano 2026

Esta población del departamento General López cuenta con un imponente espacio acuático con propuestas recreativas que la convierten en polo de atracción regional.

Teodelina es un pequeño pueblo situado en el extremo sur de la provincia de Santa Fe que es considerado como una de las opciones más atractivas para quienes buscan escapadas de verano diferentes en este 2026. Con casi 9 mil habitantes, esta localidad del departamento General López muy cerca del límite con la provincia de Buenos Aires mezcla naturaleza y vida comunitaria, destacándose por tener una pileta única en la región que se convirtió en emblema local y punto de encuentro durante los meses de calor.

El balneario El Edén es reconocido a nivel nacional por contar con la pileta más grande del país, midiendo 158 metros de largo por 50 de ancho e inaugurada en 1966 c on el aporte de toda la localidad. Esta obra emblemática, construida hace más de medio siglo cuando la comunidad unió esfuerzos para proyectos que la provincia no alcanzaba a cubrir, no solo cumple una función recreativa sino que también dinamiza el turismo interno.

En los meses de verano, especialmente los fines de semana, el predio convoca a cerca de 10 mil visitantes que llegan en busca de agua, aire libre y descanso, consolidándose como el polo de atracción y recreación más importante del sur santafesino.

El complejo no se limita solo a la pileta, ya que también dispone de zonas de camping, parrillas, canchas deportivas y un escenario donde se realizan espectáculos y festivales que le dan vida a las noches de verano, convirtiendo al balneario en una opción muy elegida por familias y grupos de amigos para viajes cortos. A pocos metros, la laguna El Chañar suma otro punto de interés con su costanera ideal para caminar y disfrutar de un entorno natural marcado por la sombra, el silencio y la calma.

Teodelina se encuentra ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento General López, muy cerca del límite con la provincia de Buenos Aires a solo 3 kilómetros. Esta ciudad está a 376 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a 205 kilómetros de Rosario, y a igual distancia de Junín y Venado Tuerto.

Su posición estratégica en el sur profundo santafesino la convierte en punto de encuentro regional, con fuertes contactos con ciudades bonaerenses cercanas y un entramado productivo que incluye 76 mil hectáreas que la posicionan como uno de los distritos más grandes de la zona, con tierras privilegiadas de alto valor productivo.

Qué puedo hacer en Teodelina

Las opciones de actividades en Teodelina se centran en el balneario, espacios naturales y recorridos urbanos:

Disfrutar del balneario El Edén, reconocido nacionalmente por poseer la pileta más grande del país con 158 metros de largo por 50 de ancho.

Utilizar las zonas de camping disponibles en el complejo recreativo.

Preparar comidas en las parrillas habilitadas dentro del predio del balneario.

Practicar deportes en las canchas deportivas del complejo.

Caminar por la costanera de la laguna El Chañar ubicada a pocos metros del balneario.

Recorrer la plaza Ituzaingó que se extiende a lo largo de cuatro cuadras en el casco urbano.

Visitar la Plazoleta Paseo de los Niños, espacio verde urbano.

Conocer la Plazoleta Elvira Porta dentro del circuito de espacios públicos.

Recorrer el Paseo de la salud, área destinada a actividades recreativas.

Disfrutar de propuestas de turismo familiar con eventos culturales y artísticos que caracterizan la tradición receptiva del pueblo.

Cómo llegar a Teodelina

Para llegar a Teodelina desde distintos puntos del país se debe considerar su ubicación en el extremo sur de Santa Fe a 3 kilómetros del límite con Buenos Aires. Los turistas pueden acceder en auto desde la ciudad de Santa Fe recorriendo 376 kilómetros o desde Rosario a 205 kilómetros de distancia. Las rutas que se suelen elegir son la Ruta Nacional 7 y la Provincial 31.

También existe la posibilidad de llegar mediante servicios de colectivo a la Terminal de micros construida con aportes de la comunidad, siendo este pueblo del departamento General López un destino accesible que se perfila como alternativa ideal para viajes cortos durante el verano del 2026, especialmente para quienes buscan refrescarse en la pileta más grande del país sin alejarse demasiado de casa.