Tiene calificación alta, está en Buenos Aires y es un tremendo bodegón con milanesas, pastas y carnes

Es un bodegón y vermutería ubicado en Almagro que está dedicado a Eva Perón, ambientado con estética y música de los años 40 y 50.

Por
Es un restaurante emblemático en Almagro. 

  • La Capitana se encuentra en Guardia Vieja 4446, en Almagro, cerca de la estación de subte Ángel Gallardo.
  • Abre de martes a viernes a partir de las 19 horas y los sábados y domingos desde el mediodía.
  • Su especialidad es el pastel de papa, elaborado con ternera braseada durante 4 horas en horno de barro y queso ahumado.
  • Ofrece una carta de tragos de autor con nombres históricos como "Evita Capitana", "Descamisada" o "Almagro Obrero".

En la Ciudad de Buenos Aires, los bodegones funcionan como puntos de encuentro que agasajan amigos y familia con sus platos caseros y porciones abundantes. La propuesta de La Capitana en Almagro va más allá y también ofrece a los comensales una extensa carta de coctelería de autor.

Su propuesta trasciende lo gastronómico para convertirse en una experiencia cultural y política. La Capitana no es solo un bodegón; es un templo temático dedicado a la figura de Eva Perón, donde la mística de los años 40 y 50 se fusiona con los sabores más tradicionales de la cocina porteña.

Desde su apertura, este rincón se consolidó como un punto de encuentro para quienes buscan una cena contundente, donde cada detalle -desde la música hasta la decoración- conduce a un viaje emocional por la historia argentina. El salón está cuidadosamente ambientado con estética de mediados del siglo XX: retratos de Evita, afiches de la época, muebles antiguos y una iluminación cálida que crea un clima íntimo y nostálgico.

La Capitana 3.jpg

Tanto la atención del lugar como su gastronomía de nivel se refleja en el puntaje casi perfecto de 4.9 estrellas sobre 5 en Google Maps gracias a las reseñas de quienes visitaron el lugar y se fueron más que satisfechos.

Dónde queda La Capitana

La Capitana se encuentra en una de las zonas más bohemias de Almagro. Se ubica en la calle Guardia Vieja 4446, CABA.

El restaurante abre de martes a domingos por la noche, desde las 19 horas hasta la 1. Los fines de semana abre además durante el mediodía con horario corrido hasta la madrugada. Dada su popularidad y el tamaño del local, se recomienda reservar con antelación.

Qué puedo pedir en La Capitana

La Capitana es un bodegón y vermutería, por lo que su carta es de lo más variada. Como en todo bodegón las milanesas, la porción abundante de pastas y los diferentes cortes de carnes no pueden faltar.

Este lugar es conocido por servir uno de los mejores pasteles de papa de la Ciudad. Y es que se trata de un pastel de ternera braseada al horno de barro por 4 horas, con puré de papa seleccionada, condimentado con nuez moscada, capa de queso ahumado y gratinado de queso parmesano. Un plato contundente.

Bodegón La Capitana_Tortilla de papas 4

Sin embargo, su carta va más allá de los clásicos platillos. Entre sus entradas se puede elegir lengua a la vinagreta, tortilla de papa rellena de panceta y queso ahumado, hongos al hierro, gambas al ajillo. Son perfectas para acompañar con alguna de las opciones de aperitivos que se pueden pedir en vaso o jarra:

  • EVITA CAPITANA: Vermú Rosso, jugo de naranja y soda.
  • CHAPADMALAL: Tinto de verano malbec, almíbar de malbec y especias, Vermú Rosso, soda y naranja.
  • DESCAMISADA: Hesperidina, Vermú Rosso, tónica y naranja.
  • ALMAGRO OBRERO: Amargo Obrero, Campari, menta y pomelo.

Para cerrar la comida hay postres bien pensados y clásicos argentinos con una vuelta de rosca. El vigilante está hecho con un queso fresco de campo con rodajas de dulce casero de boniato perfumado con notas cítricas -también ofrecen opción vegana-. Tiramisú, Don Pedro y el Flan Mixto son algunas de las otras opciones dulces que componen la carta.

Cómo llegar a La Capitana

El restaurante se encuentra a pocas cuadras de la estación Ángel Gallardo (Línea B), lo que facilita el acceso desde el centro o desde el barrio de Chacarita. Además, diversas líneas de colectivos transitan por las cercanías de Avenida Corrientes y Av. Estado de Israel, como la 24, 71, 92, 99, 109, 124 y 168.

