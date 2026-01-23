23 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito de altura que se posiciona como una opción atractiva para el verano 2026

Un refugio tucumano enclavado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, que combina naturaleza, cultura e historia con experiencias al aire libre ideales para la temporada estival.

Tafí del Valle se destaca por su emplazamiento en altura

Tafí del Valle se destaca por su emplazamiento en altura, rodeado de cerros y con un clima templado atractivo durante el verano.

  • Tafí del Valle se consolida como destino de verano gracias a su ubicación a más de 2.000 metros de altura y temperaturas moderadas.
  • La localidad ofrece actividades de naturaleza, deportes de aventura y circuitos culturales durante toda la temporada.
  • Cuenta con infraestructura turística desarrollada: alojamientos, gastronomía regional y servicios para visitantes.
  • El acceso desde la capital tucumana es directo, con rutas escénicas que suman valor a la experiencia de viaje.

El pueblito de altura que gana protagonismo como opción turística para el verano 2026 es Tafí del Valle, una localidad del noroeste argentino que se destaca por su combinación de paisaje serrano, clima moderado y una propuesta turística en expansión, pensada para quienes buscan descanso y actividades al aire libre.

Durante los meses de calor, el destino se consolida como alternativa a los polos tradicionales gracias a temperaturas promedio cercanas a los 20 °C en enero, baja humedad y una geografía que invita a recorrer cerros, ríos y caminos rurales. Esta combinación lo vuelve atractivo tanto para escapadas cortas como para estadías prolongadas.

En los últimos años, Tafí del Valle mostró un crecimiento sostenido en ocupación hotelera, apertura de nuevos emprendimientos gastronómicos y ampliación de servicios turísticos. La mejora en la conectividad vial, la promoción provincial y el auge del turismo de naturaleza explican el posicionamiento creciente del pueblo.

TAFI DEL VALLE
Dónde queda Tafí del Valle

Tafí del Valle está ubicado en el oeste de la provincia de Tucumán, a unos 107 kilómetros de San Miguel de Tucumán, en el corazón de los Valles Calchaquíes. El pueblo se asienta a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, rodeado por cerros, pastizales de altura y ríos de deshielo. Su ubicación le permite ofrecer un clima templado en verano, con noches frescas y paisajes verdes que contrastan con otras regiones del NOA.

Qué puedo hacer en Tafí del Valle

La propuesta turística de Tafí del Valle se apoya en su entorno natural privilegiado y en una agenda especialmente activa durante el verano. Entre las experiencias más buscadas se encuentran el trekking por senderos de baja y media dificultad, que recorren cerros, quebradas y miradores naturales con vistas abiertas del valle, así como las travesías en mountain bike por caminos rurales y circuitos de altura.

Las cabalgatas guiadas permiten explorar zonas menos transitadas, mientras que el Dique La Angostura concentra buena parte de la actividad recreativa, con opciones de kayak, windsurf, paseos en lancha y pesca deportiva. Estos espacios se complementan con áreas para picnic y descanso, muy concurridas durante enero y febrero.

Además de las propuestas al aire libre, el destino suma un fuerte componente cultural e histórico. Tafí del Valle cuenta con museos, estancias de origen jesuítico, circuitos arqueológicos y ferias de artesanos donde se destacan textiles, cerámicas y productos regionales. La gastronomía local, basada en quesos, carnes y platos tradicionales, es otro de los atractivos que gana protagonismo en temporada alta.

Durante el verano, la agenda se completa con festivales folklóricos, peñas y celebraciones populares. La Fiesta Nacional del Queso, uno de los eventos más convocantes de la provincia, funciona como punto de encuentro turístico y refuerza el perfil cultural del pueblo dentro del calendario estival del NOA.

Cómo llegar a Tafí del Valle

El acceso principal es desde San Miguel de Tucumán, a través de la Ruta Provincial 307, un recorrido de montaña que atraviesa la Quebrada de los Sosa y conecta la capital provincial con los Valles Calchaquíes. El trayecto demanda aproximadamente 2 horas y media en automóvil, dependiendo de las condiciones climáticas.

Tafi del Valle
Además del acceso en vehículo particular, existen servicios regulares de ómnibus desde la terminal de San Miguel de Tucumán, con frecuencias diarias durante la temporada alta. Para quienes buscan mayor comodidad, también hay opciones de traslados privados y excursiones organizadas que incluyen paradas panorámicas a lo largo del recorrido.

