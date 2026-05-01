¿Realizan pruebas secretas con extraterrestres? 17 terremotos en el Área 51 desatan teorías conspirativas

Crece el misterio en torno a los sismos que se registraron cerca de la base militar, con una magnitud entre 2,5 y 4,4 en las últimas 24 horas. ¿Qué está pasando?

En las últimas horas, varios medios de Estados Unidos informaron sobre que al menos 17 terremotos se detectaron en las cercanías al Área 51, la histórica base militar protagonista de teorías conspirativas sobre pruebas con extraterrestres y naves alienígenas.

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En redes sociales, se viralizó la noticia alimentando cualquier tipo de hipótesis conspirativa . Los sismos registraron fueron de una magnitud entre los 2,5 y 4,4 durante un período de 24 horas. Esto generó que varios usuarios cuestionaran sus orígenes atribuyéndolo a pruebas secretas.

El Área 51 se encuentra cerca del Sitio de Pruebas de Nevada , donde Estados Unidos realizó pruebas nucleares entre los años 1951 a 1992. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto más alto en magnitud de 4,4 ocurrió a 4 kilómetros de profundidad.

Un geofísico conocido como Stefan Burns en redes sociales compartió un video analizando el extraño origen de los sismos cerca de la base militar: "Terremoto Sospechoso de Área 51 y Pruebas Nucleares Subterráneas...". También explicó que la zona y la profundidad es "un lugar inusual para que ocurra un terremoto".

Las teorías crecen en torno a este fenómeno después de que el presidente Donald Trump anunció que iban a liberar archivos secretos relacionados con los OVNIS y extraterrestres. A esto se suma las misteriosas muertes y desapariciones de 11 científicos estadounidenses relacionadas con la NASA y otros institutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StefanBurnsGeo/status/2049604020289863843&partner=&hide_thread=false Suspicious Earthquake from Area 51 and Underground Nuclear Testing... https://t.co/1Lvb7BQnLn — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) April 29, 2026

Sin embargo, esta no sería la primera vez que se detectan sismos en la zona, a principios de marzo ocurrió algo similar en el Área 52, ubicada cerca de la otra base militar más conocida. Según medios locales, durante el domingo 1 y lunes 2 de marzo, se detectaron 16 temblores superiores a 2,5 cerca del Campo de Pruebas de Tonopah, pero durante esa semana también se registraron menores de magnitud 1 y 1,9.

Por el momento no hay una respuesta concreta a las teorías conspirativas que circulan en redes, si se trata realmente de experimentos con algún tipo de arma nuclear o si, tanto el Área 51 como 52 se encuentran en una zona geológicamente activa, lo que podría explicar la presencia regular de sismos.

¿Qué es el Área 51?

Según informa el sitio Military.com, esta es una base militar estadounidense de alto secreto ubicada en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada a 134 kilómetros de Las Vegas. La CIA no reconoció oficialmente como base militar hasta junio de 2013.

Fue creada durante la Guerra Fría, en la década de los 50, como una base y laboratorio donde la Fuerza Aérea realizó pruebas con varias armas ante un posible enfrentamiento con la Unión Soviética.

Las leyendas en torno a las actividades y pruebas que realizaban en la base comenzaron cerca de los noventa, un hombre llamado Bob Lazar contó que trabajó en el Área 51 y que vio varias fotografías de extraterrestres, y aseguró que el gobierno estadounidense utilizaba estas instalaciones para examinar naves alienígenas y a sus ocupantes.