1 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

¿Realizan pruebas secretas con extraterrestres? 17 terremotos en el Área 51 desatan teorías conspirativas

Crece el misterio en torno a los sismos que se registraron cerca de la base militar, con una magnitud entre 2,5 y 4,4 en las últimas 24 horas. ¿Qué está pasando?

Por
El Área 51 y un gran misterio.

El Área 51 y un gran misterio.

En las últimas horas, varios medios de Estados Unidos informaron sobre que al menos 17 terremotos se detectaron en las cercanías al Área 51, la histórica base militar protagonista de teorías conspirativas sobre pruebas con extraterrestres y naves alienígenas.

Trump rechazó la propuesta de paz que le entregó Irán. 
Te puede interesar:

La respuesta de Trump a la propuesta de Irán: "No estoy satisfecho"

En redes sociales, se viralizó la noticia alimentando cualquier tipo de hipótesis conspirativa. Los sismos registraron fueron de una magnitud entre los 2,5 y 4,4 durante un período de 24 horas. Esto generó que varios usuarios cuestionaran sus orígenes atribuyéndolo a pruebas secretas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewsNation/status/2050055548909834554&partner=&hide_thread=false

El Área 51 se encuentra cerca del Sitio de Pruebas de Nevada, donde Estados Unidos realizó pruebas nucleares entre los años 1951 a 1992. Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto más alto en magnitud de 4,4 ocurrió a 4 kilómetros de profundidad.

Un geofísico conocido como Stefan Burns en redes sociales compartió un video analizando el extraño origen de los sismos cerca de la base militar: "Terremoto Sospechoso de Área 51 y Pruebas Nucleares Subterráneas...". También explicó que la zona y la profundidad es "un lugar inusual para que ocurra un terremoto".

Las teorías crecen en torno a este fenómeno después de que el presidente Donald Trump anunció que iban a liberar archivos secretos relacionados con los OVNIS y extraterrestres. A esto se suma las misteriosas muertes y desapariciones de 11 científicos estadounidenses relacionadas con la NASA y otros institutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StefanBurnsGeo/status/2049604020289863843&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, esta no sería la primera vez que se detectan sismos en la zona, a principios de marzo ocurrió algo similar en el Área 52, ubicada cerca de la otra base militar más conocida. Según medios locales, durante el domingo 1 y lunes 2 de marzo, se detectaron 16 temblores superiores a 2,5 cerca del Campo de Pruebas de Tonopah, pero durante esa semana también se registraron menores de magnitud 1 y 1,9.

Por el momento no hay una respuesta concreta a las teorías conspirativas que circulan en redes, si se trata realmente de experimentos con algún tipo de arma nuclear o si, tanto el Área 51 como 52 se encuentran en una zona geológicamente activa, lo que podría explicar la presencia regular de sismos.

¿Qué es el Área 51?

Según informa el sitio Military.com, esta es una base militar estadounidense de alto secreto ubicada en el Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada a 134 kilómetros de Las Vegas. La CIA no reconoció oficialmente como base militar hasta junio de 2013.

Fue creada durante la Guerra Fría, en la década de los 50, como una base y laboratorio donde la Fuerza Aérea realizó pruebas con varias armas ante un posible enfrentamiento con la Unión Soviética.

Las leyendas en torno a las actividades y pruebas que realizaban en la base comenzaron cerca de los noventa, un hombre llamado Bob Lazar contó que trabajó en el Área 51 y que vio varias fotografías de extraterrestres, y aseguró que el gobierno estadounidense utilizaba estas instalaciones para examinar naves alienígenas y a sus ocupantes.

Noticias relacionadas

Hasta el momento se desconocen los detalles de la propuesta, informó la agencia local IRNA. 

Irán presentó una nueva propuesta de diálogo con EEUU para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente

Los cuatro astronautas convivieron en un espacio reducido por 10 días. 

La tripulación del Artemis II revela la "apretada" realidad de viajar a la Luna en la cápsula Orión

Donald Trump y Marco Rubio le bajaron el tono a la filtración.

EEUU descartó un posible cambio en su postura sobre Malvinas y ratificó la "neutralidad"

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

Reapareció el líder supremo de Irán: "El Golfo pérsico tendrá un gran futuro sin EEUU"

Parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

"Acto de piratería": Israel abordó parte de la flotilla Sumud que se dirigía a Gaza y detuvo 175 activistas

Israel Katz habló sobre la posibilidad de volver a atacar Irán.

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

Rating Cero

El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Ruptura de pareja.

Esta famosa pareja de músicos se separó por "un videoclip": ¿qué pasó?

Pallares y Lussich, enojados.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, enojados por no ser nominados a los Martín Fierro: "Fue adrede"

FIn de la relación para Alejandro Garnacho.

Aseguran que Alejandro Garnacho se separó de la influencer Adriana Lobaz

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

Rochi Igarzabal se casó.

Rochi Igarzabal se casó con su novio tras 12 años de relación

últimas noticias

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Qué cambio clave tiene el precio de la VTV en CABA y Buenos Aires en mayo 2026

Hace 15 minutos
Selecciones con menor ranking en el Mundial 2026.

Una por una, estas son las peores selecciones rankeadas que juegan el Mundial 2026

Hace 15 minutos
¿Cuánto podés ganar si depositás $1.750.000 a 30 días en mayo de 2026?.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.750.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Hace 16 minutos
El extraño trabajo que tuvo Lamothe antes de dedicarse a la actuación. 

De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

Hace 16 minutos
Mundial 2026 : ¿Cuáles son los países que limitan con Argelia?.

Rival en el Mundial 2026: cuáles son los países que limitan con Argelia

Hace 17 minutos