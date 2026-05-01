Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra Arte y reconocimiento se unen en uno de los circuitos más representativos de la ciudad. Un paseo que celebra a figuras inolvidables del país. Por + Seguir en







Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras. Wikimedia Commons

La Costanera Sur alberga un recorrido dedicado a grandes figuras del deporte nacional a través de esculturas al aire libre.

Este espacio urbano homenajea a referentes históricos de distintas disciplinas que marcaron la identidad deportiva argentina.

El circuito fue impulsado como parte de la renovación de una de las zonas más visitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Tenistas, futbolistas, rugbiers, golfistas y leyendas olímpicas integran este atractivo cultural y turístico. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un espacio especial dedicado a reconocer a los máximos exponentes del deporte argentino. Ubicado en Costanera Sur, El Paseo de la Gloria reúne esculturas de atletas históricos que dejaron una huella muy importante en distintas disciplinas.

Este recorrido urbano se transformó en una propuesta destacada tanto para turistas como para vecinos, al unir arte, historia y deporte en una de las áreas más transitadas de la ciudad. A lo largo de este corredor, las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras y consolidaron el prestigio de los argentinos que se destacaron en competencias nacionales e internacionales.

Paseo de la Gloria Redes sociales

Así es El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires El Paseo de la Gloria se extiende desde la zona cercana a la Reserva Ecológica hasta Avenida Belgrano, dentro de Costanera Sur, y fue desarrollado en el marco de la puesta en valor del área previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Entre sus esculturas ya instaladas se encuentran Emanuel Ginóbili, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Roberto De Vicenzo, Hugo Porta y Pascual Pérez, mientras que también se sumaron homenajes a figuras como Lionel Messi, Diego Maradona y Juan Manuel Fangio.