1 de mayo de 2026 Inicio
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Como es el El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires y qué esculturas muestra

Arte y reconocimiento se unen en uno de los circuitos más representativos de la ciudad. Un paseo que celebra a figuras inolvidables del país.

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Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras.

Wikimedia Commons
  • La Costanera Sur alberga un recorrido dedicado a grandes figuras del deporte nacional a través de esculturas al aire libre.
  • Este espacio urbano homenajea a referentes históricos de distintas disciplinas que marcaron la identidad deportiva argentina.
  • El circuito fue impulsado como parte de la renovación de una de las zonas más visitadas de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Tenistas, futbolistas, rugbiers, golfistas y leyendas olímpicas integran este atractivo cultural y turístico.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un espacio especial dedicado a reconocer a los máximos exponentes del deporte argentino. Ubicado en Costanera Sur, El Paseo de la Gloria reúne esculturas de atletas históricos que dejaron una huella muy importante en distintas disciplinas.

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Este recorrido urbano se transformó en una propuesta destacada tanto para turistas como para vecinos, al unir arte, historia y deporte en una de las áreas más transitadas de la ciudad. A lo largo de este corredor, las figuras homenajeadas permiten mostrar el legado de deportistas que trascendieron fronteras y consolidaron el prestigio de los argentinos que se destacaron en competencias nacionales e internacionales.

Paseo de la Gloria

Así es El Paseo de la Gloria que tiene Buenos Aires

El Paseo de la Gloria se extiende desde la zona cercana a la Reserva Ecológica hasta Avenida Belgrano, dentro de Costanera Sur, y fue desarrollado en el marco de la puesta en valor del área previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.

Entre sus esculturas ya instaladas se encuentran Emanuel Ginóbili, Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini, Luciana Aymar, Roberto De Vicenzo, Hugo Porta y Pascual Pérez, mientras que también se sumaron homenajes a figuras como Lionel Messi, Diego Maradona y Juan Manuel Fangio.

Paseo de la Gloria

Las obras fueron realizadas por el escultor argentino Carlos Benavídez, quien utilizó materiales resistentes a la intemperie con terminaciones que replican el aspecto del bronce, aportando una fuerte identidad visual al recorrido. Este espacio representa una propuesta cultural que celebra el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria de deportistas que marcaron generaciones, consolidándose como uno de los puntos más distintivos para recorrer en la ciudad.

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