Quién es la famosa que se casó tras 12 años de relación A través de redes sociales compartió el mágico momento que vivió junto a su pareja y su hija. "La emoción es infinita", escribió en redes sociales. + Seguir en







¿Qué famosa se casó?

La exprotagonista de Casi Ángeles, Rocío Igarzábal se casó con Milton Cámara por civil luego de doce años de relación y se mostraron felices por el paso que dieron a la relación. Lupe, su hija, estuvo presente en la ceremonia familiar.

Ella eligió un conjunto en tonos claros, compuesto por blazer y pollera, que acompañó con zapatos bajos, en línea con la idea descontracturada de toda la jornada. Mientras que, Miltón Cámara fue por un traje oscuro sin corbata, en el equilibrio entre lo informal y lo elegante del evento.

Las imágenes recorren desde el instante de la firma hasta momentos al aire libre, en los que la pareja posó con sus seres queridos y coronó la jornada con besos y muestras de afecto. “Viva el amor”, escribió la actriz en una de sus historias, sintetizando el espíritu de la celebración.

En la previa, habían contado que iban a concretar los propuesto dos años atrás: “Doce años vamos juntos, un montón de tiempo en la vida. Qué emoción tener a toda la gente que queremos toda junta en una misma noche”, contó y bromeó junto con Milton. Además, escribió en el posteo: “Fue lo mejor que pude hacer jajaja, es que hay nervios, emoción y más. Faltan pocas semanas... qué decirles, es mucho lo que se siente”.

“Qué loco que es casarse cuando uno ya compartió tanto con una persona…Me resulta muy flashero todo eso y estamos a menos de un mes del casamiento. Me flashea especialmente saber que Lupe va a estar ahí…”, anticipó y así fue. Una ceremonia familiar y muy especial.