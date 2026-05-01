Silvina Escudero rompió el silencio tras su separación: "Tuvimos tragedias horribles" La actriz contó por primera vez todos los detalles de la ruptura y confirmó que no hubo terceros en discordia. + Seguir en







Silvina Escudero habló de su separación. Redes sociales

La modelo Silvina Escudero confirmó su separación de su marido Federico y se quebró en vivo al reconocer que todo se terminó a pesar de los intentos de ambos de poder mantener a flote el vínculo que los llevó al altar. "No hay terceros en discordia, tiene que ver con un desgaste", contó.

En LAM, abrió su corazón y detalló: "Me guardo todo para adentro y me mantengo muy hermética, no solo con la prensa, sino que la mayoría de nuestros amigos no sabían nada”, comenzó diciendo, dejando en claro que atravesó este proceso en silencio y con mucha reserva".

"Estuvimos casi una década juntos con situaciones maravillosas que hemos vivido y tristemente también tuvimos un montón de situaciones en el fondo del océano y tragedias horribles que tuvimos que salir adelante”, explicó.

Aclaró que seguirá adelante con su vida al margen del dolor: "Sé que soy una persona fuerte porque me tocaron vivir situaciones horribles de las cuales salí. Así como soy fuerte y me ven todo el tiempo con una sonrisa, y me van a seguir viendo así, porque es mi trabajo y también quiero conectarme con lo lindo, soy muy frágil, muy emotiva y a veces uno no puede más en situaciones y es la vida".

Respecto a los motivos, expresó que "no pasó nada para decir: ‘Bueno, ah, pasó tal cosa’. Sé que es más jugoso que yo tenga un amante o que haya alguien que pueda mostrar fotos mías y cosas, pero no hay".