De qué trabajaba Esteban Lamothe antes de ser famoso: pocos lo imaginaban

El actor reveló el excéntrico rol que ocupaba antes de convertirse en quién es hoy a los ojos de la sociedad.

Antes de consolidarse como uno de los actores más reconocidos de la escena local, Esteban Lamothe t ransitó un camino laboral que dista bastante del universo de las cámaras y los guiones. La revelación surgió en su paso por el programa Otro día perdido, donde su relato generó sorpresa tanto en el conductor como en la audiencia.

Lejos de los sets, el actor de Envidiosa contó que a los 18 años trabajó en una tarea que él mismo definió con humor como un “ basurero medio VIP ”, una actividad que consistía en recolectar y analizar residuos domiciliarios para la venta. La descripción, que en principio puede parecer extraña, tiene una lógica vinculada al estudio de mercado , ya que distintas marcas contrataban estos servicios para obtener información concreta sobre hábitos de consumo .

El trabajo implicaba recorrer distintos barrios , previamente clasificados según su nivel socioeconómico, para juntar la basura durante la noche y luego examinarla en detalle al día siguiente. A partir de ese análisis, se elaboraban informes que permitían identificar qué productos utilizaban los vecinos, desde artículos de higiene hasta alimentos.

Durante la charla televisiva, Mario Pergolini reaccionó con asombro ante la explicación y llegó a bromear con la idea de que esa tarea tenía similitudes con actividades de inteligencia, más ligadas a lo que podría ser la SIDE que al mercado. Lamothe, en cambio, sostuvo el tono distendido y aportó ejemplos concretos, como el interés de las marcas en saber qué tipo de desodorante se consumía en determinados sectores.

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El actor explicó que accedió a ese empleo a través de amigos y que la dinámica incluía el uso de camionetas adaptadas para transportar los residuos, que luego eran revisados en busca de datos útiles. Un detalle que llamó la atención fue la vestimenta: los trabajadores realizaban la tarea vestidos de traje, lo que reforzaba el carácter particular de la actividad.

Más allá de lo inusual, Lamothe destacó el valor de esa experiencia en su formación personal, ya que le permitió recorrer el conurbano bonaerense y conocer de cerca distintas realidades sociales, desde zonas acomodadas hasta barrios más pobres. Esa etapa, previa a la actuación, terminó siendo una herramienta inesperada para construir una mirada amplia sobre el entorno que luego luego influiría en su trabajo artístico.