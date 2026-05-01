1 de mayo de 2026 Inicio
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Qué cambio clave tiene el precio de la VTV en CABA y Buenos Aires en mayo 2026

Circular sin la VTV al día puede derivar en multas elevadas, que en casos graves o reiterados llegan a superar cifras millonarias.

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La medida se formalizó con el Decreto 139/2026

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Gobierno de Buenos Aires
  • La VTV está en revisión para modernizar controles y mejorar la cobertura.
  • Se analiza sumar talleres privados para agilizar turnos.
  • El debate se centra en garantizar transparencia y estándares uniformes.
  • Por ahora, siguen vigentes las reglas actuales hasta nuevos cambios

Mientras se analizan posibles cambios al esquema vigente, el sistema de verificación técnica vehicular atraviesa una etapa de transición que genera dudas entre conductores y prestadores. Las autoridades evalúan alternativas que podrían modificar la forma en que se realizan los controles, con el objetivo de modernizar el servicio, ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en la revisión de los vehículos.

Modificaciones en la VTV.
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Uno de los puntos que más debate genera es la posible incorporación de talleres privados al circuito de inspección, una medida que buscaría descentralizar la prestación y reducir tiempos de espera. Sin embargo, esta apertura también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, la estandarización de los procesos y la garantía de transparencia en los resultados de las verificaciones.

VTV

En este contexto, el futuro del sistema permanece abierto y sujeto a definiciones regulatorias que aún no se han oficializado. Hasta que se establezcan nuevas reglas, los conductores deben continuar cumpliendo con los requisitos actuales, mientras el sector espera precisiones sobre cómo impactarán estos cambios en los costos, la disponibilidad de turnos y la calidad del servicio.

Cuál es el cambio en la VTV en CABA y Buenos Aires para mayo 2026

A partir de mayo de 2026, el sistema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) incorpora cambios relevantes tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en lo que respecta a los vehículos nuevos. La normativa establece que la primera inspección deberá realizarse a partir de los 4 años desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Esta modificación apunta a reducir la carga sobre los propietarios de unidades más recientes, considerando los estándares de mantenimiento actuales.

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También se actualiza la frecuencia de control para autos con entre 4 y 8 años de antigüedad, que pasan a tener una vigencia de 24 meses en lugar de la revisión anual. Sin embargo, una vez superados los 8 años o los 80.000 kilómetros, se retoma el esquema tradicional de verificación cada 12 meses. Este cambio busca alinearse con criterios internacionales que contemplan la mayor confiabilidad de los vehículos modernos sin descuidar la seguridad vial.

En paralelo, el cuadro tarifario se ajusta mediante el sistema de Unidades Fijas, lo que impacta directamente en el costo del trámite. En CABA continúa vigente el calendario según la terminación de la patente —en mayo corresponde a los vehículos finalizados en 5—, mientras que en territorio bonaerense se recomienda gestionar el turno con anticipación para evitar sanciones. Circular sin la VTV al día puede derivar en multas elevadas, que en casos graves o reiterados llegan a superar cifras millonarias.

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